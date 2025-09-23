एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक शुरू की पैदल यात्रा

Danteshwari Temple: जिला बस्तर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तीन कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक अनोखी पहल की है। 33 दिनों तक चली प्रदेशव्यापी हड़ताल के बाद तुमेश्वर गजभिए , वाल्मीकि मिश्रा और संदीप ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर से दंतेवाड़ा स्थित शक्तिपीठ की ओर पैदल यात्रा शुरू की।