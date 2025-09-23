एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक शुरू की पैदल यात्रा

Danteshwari Temple: जिला बस्तर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तीन कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक अनोखी पहल की है। 33 दिनों तक चली प्रदेशव्यापी हड़ताल के बाद तुमेश्वर गजभिए , वाल्मीकि मिश्रा और संदीप ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर से दंतेवाड़ा स्थित शक्तिपीठ की ओर पैदल यात्रा शुरू की।
जिन्होने बताया कि, लगभग 84 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का उद्देश्य मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करना और अपनी मांगों के जल्द समाधान की प्रार्थना करना है। यह पदयात्रा कर्मचारियों के दृढ़ संकल्प, साहस और अपने अधिकारों के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है।
एनएचएम के कर्मचारी वर्षों से अपनी नियंत्रिकीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के अनुसार यह पहल कर्मचारियों की मेहनत, उमीद और विश्वास का जीवंत उदाहरण है कि वे अपने अधिकारों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।
Danteshwari Temple: इस पैदल यात्रा को स्थानीय समुदाय और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान कर्मचारी नियमित रूप से अपने संघर्ष और मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे इस पहल को और व्यापक ध्यान मिल रहा है।