Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक शुरू की पैदल यात्रा

Danteshwari Temple: जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक एनएचएम के तीन कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और आशीर्वाद की कामना के लिए 84 किमी की पदयात्रा शुरू की, जिसे स्थानीय समर्थन भी मिल रहा है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल (Photo source- Patrika)
एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल (Photo source- Patrika)

Danteshwari Temple: जिला बस्तर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तीन कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक अनोखी पहल की है। 33 दिनों तक चली प्रदेशव्यापी हड़ताल के बाद तुमेश्वर गजभिए , वाल्मीकि मिश्रा और संदीप ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर से दंतेवाड़ा स्थित शक्तिपीठ की ओर पैदल यात्रा शुरू की।

जिन्होने बताया कि, लगभग 84 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का उद्देश्य मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करना और अपनी मांगों के जल्द समाधान की प्रार्थना करना है। यह पदयात्रा कर्मचारियों के दृढ़ संकल्प, साहस और अपने अधिकारों के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है।

एनएचएम के कर्मचारी वर्षों से अपनी नियंत्रिकीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के अनुसार यह पहल कर्मचारियों की मेहनत, उमीद और विश्वास का जीवंत उदाहरण है कि वे अपने अधिकारों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।

ये भी पढ़ें

NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म? मंत्री जायसवाल ने 4 मांगें मान लीं, 3 मांगों पर बनी समिति…
रायपुर
NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म? मंत्री जायसवाल ने 4 मांगें मान लीं, 3 मांगों पर बनी समिति...(photo-patrika)

Danteshwari Temple: इस पैदल यात्रा को स्थानीय समुदाय और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान कर्मचारी नियमित रूप से अपने संघर्ष और मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे इस पहल को और व्यापक ध्यान मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

NHM कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- भाजपा कर रही धोखा…
रायपुर
NHM कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- भाजपा कर रही धोखा...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 01:55 pm

Published on:

23 Sept 2025 01:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक शुरू की पैदल यात्रा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.