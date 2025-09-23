Online Fraud: सावधान! ऑनलाइन ऑफर में फंसना पड़ सकता है महंगा, साइबर ठगी ऐसे बना रहे शिकार

Online Fraud: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच हुई साइबर ठगी में राज्य के लोगों को 107 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हुआ। इतने रुपए साइबर ठगों ने लोगों के बैंक खातों से उड़ाए। इसी तरह वर्ष 2023 से जून 2025 के बीच एनसीआरपी में कुल 67 हजार 389 ऑनलाइन फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से महज 1820 पीडि़तों को रकम वापस हो पाई है।