12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IAS Promotion: साय सरकार का बड़ा फैसला! 4 IAS अधिकारियों को प्रमोशन, बने सेक्रेटरी

IAS Promotion: पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों को सेवा पे मैट्रिक्स लेवल-14 में सेक्रेटरी पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! (photo source- Patrika)

IAS Promotion: प्रमोशन के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने चार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारियों को उनके संबंधित विभागों में सेक्रेटरी के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। इस बदलाव से प्रभावित अधिकारियों में सारांश मित्तल (2010), पदुम सिंह एल्मा (2010), रमेश कुमार शर्मा (2010), और कार्तिकेय गोयल (2010) शामिल हैं।

इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार एतद्द्वारा आवंटन वर्ष 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.01.2026 से सेवा पे मैट्रिक्स लेवल-14 के ओवरटाइम वेतनमान में इस शर्त के साथ पदोन्नत करती है कि वे अनिवार्य रूप से मिड करियर ट्रेनिंग में भाग लेंगे।

IAS Promotion: प्रमोशन के बाद, अधिकारियों को अगले आदेश तक टेबल के कॉलम 4 में उनके नाम के सामने दिखाई गई पोस्ट पर टेम्पररी तौर पर पोस्ट किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Promotion: साय सरकार का बड़ा फैसला! 4 IAS अधिकारियों को प्रमोशन, बने सेक्रेटरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG में महिलाओं को सरकार ने दिए 14 हजार करोड़ रुपए, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोलीं- पात्र भी जुड़ेंगी

CG News, Mahtari vandan yojana news
रायपुर

CM साय के जनदर्शन में 3 घंटे में 1950 आवेदन निपटाने का दावा,

CM साय के जनदर्शन में 3 घंटे में 1950 आवेदन निपटाने का दावा, कांग्रेस बोली- 6 सेकंड में एक फैसला कैसे?(photo-patrika)
रायपुर

डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना

रायपुर

AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

AAP सरपंच के हत्यारे 2 शूटर अरेस्ट (photo source- Patrika)
रायपुर

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा! एक युवक की मौत, दूसरा घायल, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से हमला(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.