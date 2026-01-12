IAS Promotion: साय सरकार का बड़ा फैसला! 4 IAS अधिकारियों को प्रमोशन, बने सेक्रेटरी

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! (photo source- Patrika)
IAS Promotion: प्रमोशन के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने चार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारियों को उनके संबंधित विभागों में सेक्रेटरी के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। इस बदलाव से प्रभावित अधिकारियों में सारांश मित्तल (2010), पदुम सिंह एल्मा (2010), रमेश कुमार शर्मा (2010), और कार्तिकेय गोयल (2010) शामिल हैं।
इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार एतद्द्वारा आवंटन वर्ष 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.01.2026 से सेवा पे मैट्रिक्स लेवल-14 के ओवरटाइम वेतनमान में इस शर्त के साथ पदोन्नत करती है कि वे अनिवार्य रूप से मिड करियर ट्रेनिंग में भाग लेंगे।
IAS Promotion: प्रमोशन के बाद, अधिकारियों को अगले आदेश तक टेबल के कॉलम 4 में उनके नाम के सामने दिखाई गई पोस्ट पर टेम्पररी तौर पर पोस्ट किया गया है।
