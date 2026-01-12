IAS Promotion: साय सरकार का बड़ा फैसला! 4 IAS अधिकारियों को प्रमोशन, बने सेक्रेटरी

इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार एतद्द्वारा आवंटन वर्ष 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.01.2026 से सेवा पे मैट्रिक्स लेवल-14 के ओवरटाइम वेतनमान में इस शर्त के साथ पदोन्नत करती है कि वे अनिवार्य रूप से मिड करियर ट्रेनिंग में भाग लेंगे।