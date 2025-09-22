Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सावधान! PNB में साइबर ठगों ने खोले 100 फर्जी खाते! म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहा ब्लैकमनी का लेन-देन

Fraud News: पंजाब नेशनल बैंक में 100 म्यूल खाते खुलने का खुलासा, 23 लाख का काला धन जमा। जानें कैसे साइबर ठग आपके अकाउंट का भी कर सकते हैं गलत इस्तेमाल।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

पीएनबी में खुले 100 म्यूल खाते (Photo source- Patrika)
पीएनबी में खुले 100 म्यूल खाते (Photo source- Patrika)

ऑनलाइन सट्टा, साइबर ठगी और ब्लैकमनी खपाने के लिए शहर के बैंकों में बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खाते खोले गए हैं। इसका खुलासा होने पर पुलिस अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन इसके जिम्मेदारों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। म्यूल खातों का एक और मामला सामने आया है।

पीएनबी में खुले 100 म्यूल बैंक

राखी थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में 100 म्यूल खाते खुलवाए गए हैं। इनमें 23 लाख से अधिक राशि जमा की गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। खाताधारकों और बैंक प्रबंधनों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए म्यूल अकाउंट की जानकारी दी गई। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक में ऐसे 100 म्यूल बैंक खाते खुलवाए गए हैं।

इसके खिलाफ राखी थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने इन खाताधारकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 317(2),317(4), 317(5),111, 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। इसमें खाताधारकों और बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जाएगी।

23 लाख से अधिक जमा

पंजाब नेशनल बैंक के 100 म्यूल खातों में अलग-अलग दिन 23 लाख 95 हजार 922 रुपए जमा हुए हैं। इन राशियों को जमा करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है। इन बैंक खातों को खुलवाने वाले बैंक अधिकारी भी शक के दायरे में हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी दो निजी बैकों के करीब 200 म्यूल खातों को लेकर केस दर्ज हुआ है। उन मामलों की अब तक जांच नहीं हो पाई है।

Published on:

22 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सावधान! PNB में साइबर ठगों ने खोले 100 फर्जी खाते! म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहा ब्लैकमनी का लेन-देन

