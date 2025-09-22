सावधान! PNB में साइबर ठगों ने खोले 100 फर्जी खाते! म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहा ब्लैकमनी का लेन-देन

राखी थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में 100 म्यूल खाते खुलवाए गए हैं। इनमें 23 लाख से अधिक राशि जमा की गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। खाताधारकों और बैंक प्रबंधनों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए म्यूल अकाउंट की जानकारी दी गई। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक में ऐसे 100 म्यूल बैंक खाते खुलवाए गए हैं।