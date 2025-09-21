Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

राजधानी बना म्यूल खातों का गढ़! ठगी का बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब, 300 से ज्यादा गिरफ्तार

CG Mule Account: रायपुर में ब्लैकमनी, ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक खातों का धंधा तेज हो गया है। दूसरे राज्यों के लोग भी यहां आकर खाते खुलवा रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 21, 2025

CG Mule Account (Photo source- Patrika)
CG Mule Account (Photo source- Patrika)

CG Mule Account: ब्लैकमनी, ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के पैसों को खपाने के लिए बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बैंक खाते कमीशन लेकर खुलवाए जा रहे हैं। अब दूसरे राज्य या शहर के लोग रायपुर में आकर म्यूल बैंक खाता खुलवा रहे हैं। कई बैंकों में केवल किरायानामा के आधार पर ही खाता खोल दिया जा रहा है।

CG Mule Account: 300 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

जनवरी से अगस्त 2025 तक 100 से ज्यादा ऐसे म्यूल बैंक खातों का पता चला है, जिनमें खाताधारक दूसरे राज्य व शहरों के हैं। हाल ही में रेंज साइबर थाना की टीम ने दिल्ली से ऑनलाइन ठगी के मामले में जिन आरोपियों को पकड़ा, उनके बैंक खाते रायपुर के अलग-अलग बैंकों में खोले गए थे।

ये भी पढ़ें

CG Crime: पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, सिर पर पत्थर मारकर कर दी हत्या
जशपुर
CG Crime: पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, सिर पर पत्थर मारकर कर दी हत्या

यह सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, ताकि इस तरह के मामले में शामिल खाताधारकों तक पुलिस आसानी से पहुंच न पाए। हालांकि साल भर में रेंज साइबर थाना की टीम म्यूल खातों से जुड़े 300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

148 म्यूल खातों का खुलासा, दो एफआईआर

CG Mule Account: पुलिस को कई म्यूल बैंक खातों का पता चला है। पुलिस ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी है। पुलिस ने माना में इंडसइंड बैंक में संचालित 69 म्यूल खातों और डीडी नगर थाना में एचडीएफसी के 79 म्यूल बैंक खातों के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

इनमें भी कई बैंक खाताधारक दूसरे राज्यों के हैं। इन बैंक खातों में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। माना और डीडी नगर थाने में दर्ज मामले में बैंक अधिकारियों और खातेधारकों से पूछताछ की जाएगी। रेंज साइबर थाना की टीम इसकी जांच कर रही है। बैंक वालों को इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

फर्जी वेबसाइट से हो रहा ई-चालान ठगी का खेल, क्लिक करते ही खाली हो सकता है खाता!
जांजगीर चंपा
आरटीओ चालान में फर्जी वेबसाइट का हो रहा इस्तेमाल (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 09:56 am

Published on:

21 Sept 2025 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राजधानी बना म्यूल खातों का गढ़! ठगी का बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब, 300 से ज्यादा गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.