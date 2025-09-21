राजधानी बना म्यूल खातों का गढ़! ठगी का बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब, 300 से ज्यादा गिरफ्तार

CG Mule Account: ब्लैकमनी, ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के पैसों को खपाने के लिए बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बैंक खाते कमीशन लेकर खुलवाए जा रहे हैं। अब दूसरे राज्य या शहर के लोग रायपुर में आकर म्यूल बैंक खाता खुलवा रहे हैं। कई बैंकों में केवल किरायानामा के आधार पर ही खाता खोल दिया जा रहा है।