Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG News: नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका, साइबर सिक्योरिटी कंपनी और सीएसवीटीयू में हुआ एमओयू

CG News: सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नया इकोसिस्टम डेवलप करेगी। कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी के साथ हैथिकल हैकिंग भी सिखाएगी।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 19, 2025

CG News: नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका, साइबर सिक्योरिटी कंपनी और सीएसवीटीयू में हुआ एमओयू
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब यूरोप के नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी कंपनी तराशेगी। इसके लिए सीएसवीटीयू और साइबर सिक्योरिटी कंपनी एसओईबीआईटी के बीच एमओयू किया गया। इस समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नया इकोसिस्टम डेवलप करेगी। कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी के साथ हैथिकल हैकिंग भी सिखाएगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो इनकी ट्रेनिंग के मापदंड को पूरा करेंगे उनके पास नीदरलैंड जाकर कंपनी से जुड़ने का मौका भी होगा।

यह समझौता साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक मानकों तक पहुंचने में मदद करेगा। छात्र इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का फायदा ले सकेंगे।

डॉ. अंकित अरोराकुलसचिव, सीएसवीटीयू

सीएसवीटीयू प्रशासन ने बताया कि इस एमओयू के जरिए दोनों संस्थान साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में ज्वाइंट रिसर्च करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट विद्यार्थियों को छोटे-छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से भी अवगत कराएंगे। सीएसवीटीयू इस कंपनी के साथ ऑनलाइन मोड पर छात्रों के लिए प्लेसमेंट ऑन कैंपस की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए चयनित छात्रों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके संबंध में कंपनी जल्द ही अपनी रूपरेखा भेजेगी।

छात्रों को फायदा

कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही सीएस के एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांच के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। कंपनी के दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को भी इंगेज करते हुए उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और समाधान की जानकारी मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 11:01 am

Published on:

19 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका, साइबर सिक्योरिटी कंपनी और सीएसवीटीयू में हुआ एमओयू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.