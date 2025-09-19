CG News: नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका, साइबर सिक्योरिटी कंपनी और सीएसवीटीयू में हुआ एमओयू

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब यूरोप के नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी कंपनी तराशेगी। इसके लिए सीएसवीटीयू और साइबर सिक्योरिटी कंपनी एसओईबीआईटी के बीच एमओयू किया गया। इस समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नया इकोसिस्टम डेवलप करेगी। कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी के साथ हैथिकल हैकिंग भी सिखाएगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो इनकी ट्रेनिंग के मापदंड को पूरा करेंगे उनके पास नीदरलैंड जाकर कंपनी से जुड़ने का मौका भी होगा।