CG News: नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका, साइबर सिक्योरिटी कंपनी और सीएसवीटीयू में हुआ एमओयू

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब यूरोप के नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी कंपनी तराशेगी। इसके लिए सीएसवीटीयू और साइबर सिक्योरिटी कंपनी एसओईबीआईटी के बीच एमओयू किया गया। इस समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नया इकोसिस्टम डेवलप करेगी। कंपनी सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी के साथ हैथिकल हैकिंग भी सिखाएगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो इनकी ट्रेनिंग के मापदंड को पूरा करेंगे उनके पास नीदरलैंड जाकर कंपनी से जुड़ने का मौका भी होगा।
यह समझौता साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक मानकों तक पहुंचने में मदद करेगा। छात्र इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का फायदा ले सकेंगे।
डॉ. अंकित अरोराकुलसचिव, सीएसवीटीयू
सीएसवीटीयू प्रशासन ने बताया कि इस एमओयू के जरिए दोनों संस्थान साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में ज्वाइंट रिसर्च करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट विद्यार्थियों को छोटे-छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से भी अवगत कराएंगे। सीएसवीटीयू इस कंपनी के साथ ऑनलाइन मोड पर छात्रों के लिए प्लेसमेंट ऑन कैंपस की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए चयनित छात्रों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके संबंध में कंपनी जल्द ही अपनी रूपरेखा भेजेगी।
कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही सीएस के एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांच के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। कंपनी के दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सीएसवीटीयू के विद्यार्थियों को भी इंगेज करते हुए उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और समाधान की जानकारी मिलेगी।