CG Online Fraud: ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर मेडिकल छात्रा से 11.50 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला…

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा को व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया जिसमें घर बैठे ऑनलाइन जॉब से कमाई करने का लालच दिया गया था। छात्रा ने उस मैसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया। ग्रुप में उसे कुछ टॉस्क दिए गए। शुरुआत में टॉस्क पूरा करने पर ठगों ने 1850 रुपए छात्रा के खाते में ट्रांसफर किए। इस रकम को देखकर छात्रा का भरोसा बढ़ गया और उसने आगे भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद ठगों ने उसे निवेश करने के नाम पर रकम जमा करवाना शुरू किया।