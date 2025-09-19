CG Online Fraud: ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर मेडिकल छात्रा से 11.50 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला…

CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन घर बैठे जॉब के नाम पर एक मेडिकल छात्रा से साइबर ठगी हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा के व्हाट्सप्प पर घर बैठे ऑनलाइन जॉब से कमाई करने का मैसेज आया। छात्रा ने उस मैसेज में दिए गए मोबाइल नंबर में संपर्क किया। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोडक़र टॉस्क दिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा को व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया जिसमें घर बैठे ऑनलाइन जॉब से कमाई करने का लालच दिया गया था। छात्रा ने उस मैसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया। ग्रुप में उसे कुछ टॉस्क दिए गए। शुरुआत में टॉस्क पूरा करने पर ठगों ने 1850 रुपए छात्रा के खाते में ट्रांसफर किए। इस रकम को देखकर छात्रा का भरोसा बढ़ गया और उसने आगे भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद ठगों ने उसे निवेश करने के नाम पर रकम जमा करवाना शुरू किया।
कभी 5 हजार, तो कभी 15 हजार रुपए जमा कराने को कहा गया। धीरे-धीरे छात्रा ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद जब उसे मुनाफे का कोई भुगतान नहीं हुआ, तो उसे ठगी का अहसास हुआ। पीड़िता ने इसकी शिकायत पंडरी थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है।