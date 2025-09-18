CG Crime: जेल से छूटने के बाद फिर गोरखधंधा, 17 हजार नशीली टैबलेट समेत आरोपी गिरफ्तार

एएसपी ने बताया कि वैभव फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की ऑनलाइन साइट बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफार्म इंडिया मार्ट से ऑनलाइन रजिस्टर्ड करता था। फर्जी लाइसेंस और फैक्सपीके से दवाओं के मैन्युफैक्चरर को सीधे सेलर बताकर बिजनेस टू बिजेनेस प्लेटफार्म इंडिया मार्ट से नशीली दवाओं को ऑनलाइन मंगाता है। उसका पेमेंट ई-एकाउन्ट से ऑनलाइन करता है। एएसपी ने बताया कि वैभव अपने शातिराना अंदाज से बड़ी-बड़ी कंपनियों का भरोसा जीतता है। वह उन्हीं कंपनियों को आर्डर करता है, जो उसे एक्सपायरी डेट की कगार पर होती है। कंपनियां औने-पौने दाम पर सप्लाई करती है। आरोपी उसे यहां खपाता था। वह ऐसी दवाएं है जो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जाती है।