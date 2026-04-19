CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में लू की स्थिति, राजनांदगांव में पारा 45°C

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार तेज होता जा रहा है। मध्य क्षेत्र के जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। शनिवार को राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दुर्ग और रायपुर में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।