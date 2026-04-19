Raipur: वेदिका, आराध्या और सार्थक ने गणित के जटिल प्रश्न चंद सेेकंडों में किए हल, बने चैंपियन

स्टेप-वन सब जूनियर में मो. अली हमज़ा। स्टेप-वन जूनियर टू में रिषभ चौहान, गौरिक सचदेव, रूमाना फ़ातिमा रिज़वी। स्टेप-वन सीनियर थ्री में दर्शिका मजूमदार, शिफ़ा मेमन। केजी-टू जूनियर-वन में अनय वर्मा, आद्याशा स्वैन, प्रखर प्रकाश मनहर। केजी-टू जूनियर टू में याशिका ओझा, जैनिल खिलोसिया, अनाया सिंग। केजी-टू सीनियर में आयती देवांगन नील सुहाने। केजी-थ्री सीनियर-टू अर्नव सहारे। केजी-थ्री सीनियर पराक्रम प्रकाश मनहर। स्टेप-थ्री रितिका टोप्पो, मो. मीरान शेख। स्टेप-फोर जूनियर संशय ढेबरे, जूनियर-टू अद्वैत सिंह, सीनियर आयुषी तिवारी एवं विवेवानंद माथुर शामिल हैं। स्टेप-फाइव सीनियर सिद्धार्थ मेमन, स्टेप-सिक्स सीनियर केसर व्यवहार, हितार्थ साहू, कस्तूरी व्यवहार। स्टेप-सेवन सीनियर रियांशी श्रीवास्तव। स्टेप-8 सीनियर आद्या सिंह, सोहम मेहता, शांबभवी परिहार शामिल हैं। इस अवसर पर ब्रेनिशअबेकस के अनेक बच्चों को ग्रेजुएशन उपाधि (Graduation Degree) भी प्रदान की गईं।