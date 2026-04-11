School Book Scam: सरकारी फरमान का खुला उल्लंघन, बिना पक्की रसीद किताबें बेच रहे स्कूल

School Book Scam: दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने महंगी किताबें बेचने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी, इसके बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।