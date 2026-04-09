Illegal Hunting: इंस्टाग्राम रील से खुला शिकार का राज, वायरल वीडियो से वन्यजीव शिकारी गिरफ्तार

आरोपी द्वारा अनुसूची-1 के अंतर्गत संरक्षित इंडियन जायंट स्क्विरेल का शिकार कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। घर से बरामद हुए वन्यजीव अवशेष दबिश के दौरान आरोपी के घर से 9 गिलहरियों के अवशेष, एक भालू की खाल और शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले फंदे बरामद किए गए। बरामद सामग्री से अवैध शिकार की पुष्टि हुई है।