Car Fire Incident: सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार काफी हद तक जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार बचेली निवासी धन सिंह नाग की है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।