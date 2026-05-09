गोवा में चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी: सीमा साहू ने जीता ‘मिस इंडिया यूनिवर्स क्लासिक 2026’ का ताज

Miss India Universe Classic 2026: नगर की सीमा साहू ने ‘मिस इंडिया यूनिवर्स क्लासिक 2026’ का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। एसएस फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के पांचवें संस्करण में सीमा ने अपने आत्मविश्वास, प्रतिभा और प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। गोवा में आयोजित दो दिवसीय भव्य आयोजन में देशभर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां टैलेंट राउंड, क्वेश्चन-आंसर राउंड, बॉलीवुड राउंड और गाउन राउंड जैसे विभिन्न चरण आयोजित किए गए।