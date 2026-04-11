Forest Guard Suspended: वन विभाग सख्त! अवैध लकड़ी मामले में वन रक्षक सस्पेंड

Forest Guard Suspended: वन विभाग में लापरवाही और कथित मिलीभगत के एक मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी परिवहन के मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने वन रक्षक हिमांशु यादव को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। मामला दल्लीराजहरा वन क्षेत्र के धोबनी गांव का है, जहां अवैध लकड़ी की ढुलाई को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।