प्रशासनिक कार्रवाई से लकड़ी तस्करों पर शिकंजा, ट्रक समेत 36 गोला और चैन शॉ मशीन जब्त

सूचना पाकर मौके पर पहुँची टीम को वाहन चालक मौके से गायब मिला और टीम को एक घण्टे से ज्यादा के इंतजार के बाद वाहन चालक मौके पर पहुँचा। जब उससे टीम ने लकड़ी परिवहन से सम्बंधित दस्तावेजो की मांग की तो वह दिखाने में असमर्थ रहा। टीम को जांच के दौरान वाहन में 36 नग आम की लकड़ी के गोले व लकड़ी काटने के लिए प्रयुक्त 3 चैन शॉ मशीन, एक बोरे में रस्सी पाई गईं। इसके बाद राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ट्रक सहित लकड़ी और मशीनों को जप्त कर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जारी है।