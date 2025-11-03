Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

प्रशासनिक कार्रवाई से लकड़ी तस्करों पर शिकंजा, ट्रक समेत 36 गोला और चैन शॉ मशीन जब्त

Chhattisgarh News: केशकाल के बॉसकोट क्षेत्र में प्रशासनिक टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ट्रक से 36 आम गोला, 3 चैन शॉ मशीन और रस्सी बरामद की।

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

ट्रक समेत 36 गोला और चैन शॉ मशीन जब्त (photo source- Patrika)

ट्रक समेत 36 गोला और चैन शॉ मशीन जब्त (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: लकड़ी तस्करो के द्वारा इलाके से हरे-भरे पेड़ो पर अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए लगातार नियम विरुद्ध पेड़ो की कटाई का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक ट्रक से बॉसकोट-गम्हरी मार्ग में हो रही अवैध लकड़ी की तस्करी की सूचना मिलते ही बॉसकोट पुलिस सहित प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और शनिवार की शाम नियमानुसार बड़ी कार्यवाही की गई है। मामला राजस्व अनुविभाग केशकाल के अंतर्गत बॉसकोट के हलदा का है। जहां से बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से 36 आम गोला की तस्करी ट्रक से की जा रही थी।

Chhattisgarh News: जांच टीम को करती रही ट्रक चालक का इंतजार

सूचना पाकर मौके पर पहुँची टीम को वाहन चालक मौके से गायब मिला और टीम को एक घण्टे से ज्यादा के इंतजार के बाद वाहन चालक मौके पर पहुँचा। जब उससे टीम ने लकड़ी परिवहन से सम्बंधित दस्तावेजो की मांग की तो वह दिखाने में असमर्थ रहा। टीम को जांच के दौरान वाहन में 36 नग आम की लकड़ी के गोले व लकड़ी काटने के लिए प्रयुक्त 3 चैन शॉ मशीन, एक बोरे में रस्सी पाई गईं। इसके बाद राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ट्रक सहित लकड़ी और मशीनों को जप्त कर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जारी है।

Chhattisgarh News: जानकारी अनुसार, क्षेत्र में लंबे समय से हरे-भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटकर उनके बिना दस्तावेजी कार्यवाही के परिवहन किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस सूचना पर केशकाल अनुविभागीय दंडाधिकारी आकांक्षा नायक के मार्गदर्शन में बड़ेराजपुर तहसीलदार फणेश्वर सोम के नेतृत्व में राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है। इस तरह की कार्यवाही से यह तो तय है कि, तस्करो पर लगाम लग सकेगी।

