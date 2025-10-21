Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

CG News: गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) से प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 21, 2025

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

पुलिस मुख्यालय रायपुर (Photo Patrika)

CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जरूरी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली हैं। दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। जिसके बाद 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है।

गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) से प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। जिसमें आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह सदस्य थे।

4 सीनियर IPS के नाम शामिल

समिति ने अलग-अलग राज्यों की पुलिस कमिश्नर प्रणालियों का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन गृह विभाग को सौंप दिया है। कमेटी की रिपोर्ट पर अब साय कैबिनेट के सदस्य निर्णय लेंगे। जानकारी के मुताबिक रायपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस 4 सीनियर IPS शामिल हैं।

वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर के लिए भी 4 दावेदार हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने जिन राज्यों में कमिश्नरी लागू है, वहां की स्टडी करके अपना प्रतिवेदन तैयार किया है। कमिश्नर की रैंक को लेकर तीन विकल्प तैयार किए गए हैं।

