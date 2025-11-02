राज्योत्सव में परिवहन विभाग की नई पहल, 24 घंटे में मिलेगी एचएसआरपी नंबर प्लेट, 3 दिनों तक उठाएं लाभ

उक्त अवधी में नंबर प्लेट संबंधित फिटमेंट सेंटर में आता है और वाहन स्वामी वहां पहुंचकर नंबर प्लेट लगवाता है, लेकिन राज्योत्सव के अवसर पर परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। मिनी स्टेडियम में आयोजित राज्योत्सव में स्टॉल के समीप एक शिविर लगाया जा रहा है जहां संबंधित कंपनी के कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। यहां एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने वाले वाहन स्वामियों को 24 घंटे के भीतर नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्योत्सव में 3 दिनों तक यह शिविर रहेगी।