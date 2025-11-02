Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

राज्योत्सव में परिवहन विभाग की नई पहल, 24 घंटे में मिलेगी एचएसआरपी नंबर प्लेट, 3 दिनों तक उठाएं लाभ

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए विशेष शिविर लगाया है, जहां आवेदन करने पर 24 घंटे के भीतर एचएसआरपी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

परिवहन विभाग राज्योत्सव में लगा रहा शिविर (photo source- Patrika)

परिवहन विभाग राज्योत्सव में लगा रहा शिविर (photo source- Patrika)

CG Rajyotsav 2025: एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग ने राज्योत्सव के अवसर पर एक नया पहल किया है। जिसमें वाहन स्वामियों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर एचएसआरपी नंबर प्लेट मिल जाएगा। विदित हो कि एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए अब तक चल रही व्यवस्था के अनुसार पहले वाहन स्वामी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करता है जिसमें करीब 20-24 दिन बाद का स्लॉट मिलता है और कई बार तो महिने भर बाद का स्लॉट मिलता है।

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव में 3 दिनों तक रहेगी शिविर

उक्त अवधी में नंबर प्लेट संबंधित फिटमेंट सेंटर में आता है और वाहन स्वामी वहां पहुंचकर नंबर प्लेट लगवाता है, लेकिन राज्योत्सव के अवसर पर परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। मिनी स्टेडियम में आयोजित राज्योत्सव में स्टॉल के समीप एक शिविर लगाया जा रहा है जहां संबंधित कंपनी के कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। यहां एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने वाले वाहन स्वामियों को 24 घंटे के भीतर नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्योत्सव में 3 दिनों तक यह शिविर रहेगी।

जागरूकता का प्रयास

CG Rajyotsav 2025: विभाग के अधिकारियों की माने तो एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए लगातार शिविर लगाया जा रहा है। लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से संबंधित कंपनियों से चर्चा कर राज्योत्सव के अवसर पर यह पहल किया जा रहा है ताकि लोग इसको लेकर और जागरूक हो। परिवहन विभाग के अनुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए लगातार शिविर लगाने के बाद 40-45 प्रतिशत ही आवेदन अब तक आए हुए हैं। इसमें से अधिकांश का नंबर प्लेट जारी हो चुका है।

राज्योत्सव के अवसर पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है जहां आवेदकों को २४ घंटे में एसएचआरपी नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा: अमित कश्यप, जिला

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 01:26 pm

Published on:

02 Nov 2025 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / राज्योत्सव में परिवहन विभाग की नई पहल, 24 घंटे में मिलेगी एचएसआरपी नंबर प्लेट, 3 दिनों तक उठाएं लाभ

रायगढ़

छत्तीसगढ़

