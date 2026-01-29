CG News: CM साय देंगे 361 करोड़ रुपए की सौगात, इस जिले को मिलेगा बंपर लाभ

नारायणपुर को विकास की बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
CG News: इस दौरे से अबूझमाड़ इलाके समेत पूरे नारायणपुर जिले में विकास की नई रफ़्तार आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को जिले के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान, वे ₹361 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाले पूरे हो चुके और प्रस्तावित विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं और सामाजिक विकास समेत इन प्रोजेक्ट्स से जिले के दूर-दराज के इलाकों में विकास की पहुंच मज़बूत होगी।
मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से वे गढ़बंगाल घोटुल जाएंगे और पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडिराम मंडावी और बटलूराम मतारा के साथ-साथ समुदाय के नेताओं से मिलेंगे। आदिवासी संस्कृति, सामाजिक भागीदारी और परंपराओं के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए इस बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री की खास पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सर्विस इस दौरे का खास आकर्षण होगी। मुख्यमंत्री इस बस से कुरुस्नार गांव जाएंगे। यहां वे एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की दुकान का इंस्पेक्शन करेंगे, स्कूल में बच्चों से बातचीत करेंगे और महतारी वंदन योजना के तहत बेनिफिशियरी को पैसे बांटेंगे। यह दौरा सरकारी स्कीमों को जमीनी स्तर पर जांचने और लोगों से सीधे बातचीत करने का एक उदाहरण बनेगा।
कुरुस्नार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां वे बोटिंग और कयाकिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर टूरिज्म और यूथ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का मैसेज देंगे। हाई स्कूल नारायणपुर में बड़ा प्रोग्राम इसके बाद मुख्यमंत्री हाई स्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां डेवलपमेंट वर्क का उद्घाटन और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरीज को मटीरियल बांटना, मल्लखंब डेमोंस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री का एड्रेस और ड्रोन शो का आयोजन होगा।
CG News: शाम को मुख्यमंत्री ITBP बटालियन, जेलबाड़ी गणराजी पहुंचेंगे और जवानों से मिलेंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। इसके बाद वे रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम नारायणपुर में होगा। 31 जनवरी को सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के तहत जुम्बा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे सुबह 6.30 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचेंगे और बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाई स्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दौरे को नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूर-दराज के इलाकों में सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच और इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे दूर-दराज के इलाके में मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने जिले में विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं।
