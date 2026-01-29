29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नारायणपुर

CG News: CM साय देंगे 361 करोड़ रुपए की सौगात, इस जिले को मिलेगा बंपर लाभ

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ₹361 करोड़ से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

2 min read
Google source verification

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

नारायणपुर को विकास की बड़ी सौगात (photo source- Patrika)

नारायणपुर को विकास की बड़ी सौगात (photo source- Patrika)

CG News: इस दौरे से अबूझमाड़ इलाके समेत पूरे नारायणपुर जिले में विकास की नई रफ़्तार आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को जिले के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान, वे ₹361 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाले पूरे हो चुके और प्रस्तावित विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं और सामाजिक विकास समेत इन प्रोजेक्ट्स से जिले के दूर-दराज के इलाकों में विकास की पहुंच मज़बूत होगी।

CG News: पद्मश्री विभूतियों और समाज प्रमुखों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से वे गढ़बंगाल घोटुल जाएंगे और पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडिराम मंडावी और बटलूराम मतारा के साथ-साथ समुदाय के नेताओं से मिलेंगे। आदिवासी संस्कृति, सामाजिक भागीदारी और परंपराओं के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए इस बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बस सेवा से कुरूषनार जाएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की खास पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सर्विस इस दौरे का खास आकर्षण होगी। मुख्यमंत्री इस बस से कुरुस्नार गांव जाएंगे। यहां वे एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की दुकान का इंस्पेक्शन करेंगे, स्कूल में बच्चों से बातचीत करेंगे और महतारी वंदन योजना के तहत बेनिफिशियरी को पैसे बांटेंगे। यह दौरा सरकारी स्कीमों को जमीनी स्तर पर जांचने और लोगों से सीधे बातचीत करने का एक उदाहरण बनेगा।

शांत सरोवर में बोटिंग, बाइकर्स इवेंट में भी होंगे शामिल

कुरुस्नार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां वे बोटिंग और कयाकिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर टूरिज्म और यूथ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का मैसेज देंगे। हाई स्कूल नारायणपुर में बड़ा प्रोग्राम इसके बाद मुख्यमंत्री हाई स्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां डेवलपमेंट वर्क का उद्घाटन और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरीज को मटीरियल बांटना, मल्लखंब डेमोंस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री का एड्रेस और ड्रोन शो का आयोजन होगा।

आईटीबीपी जवानों से भेंट करेंगे सीएम साय

CG News: शाम को मुख्यमंत्री ITBP बटालियन, जेलबाड़ी गणराजी पहुंचेंगे और जवानों से मिलेंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। इसके बाद वे रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम नारायणपुर में होगा। 31 जनवरी को सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के तहत जुम्बा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे सुबह 6.30 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचेंगे और बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाई स्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना होंगे।

विकास, विश्वास और पहचान की ओर नारायणपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दौरे को नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूर-दराज के इलाकों में सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच और इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे दूर-दराज के इलाके में मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने जिले में विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा…
रायपुर
CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 03:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / CG News: CM साय देंगे 361 करोड़ रुपए की सौगात, इस जिले को मिलेगा बंपर लाभ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में पहली बार लहराया तिरंगा, बच्चों एवं ग्रामीणों में दिखा उत्साह

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में पहली बार लहराया तिरंगा, बच्चों एवं ग्रामीणों में दिखा उत्साह
newsupdate

धर्म बदलने की सजा? अबूझमाड़ में दो परिवारों को गांव से निकाला...

घर जले, दस्तावेज राख, परिवार बेघर(photo-patrika)
नारायणपुर

भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त

नारायणपुर

2026 का पहला सुरक्षा कैंप जटवर में स्थापित, अबूझमाड़ में तेज हुआ नक्सल विरोधी अभियान

2026 का पहला कैम्प जटवर में स्थापित (photo source- Patrika)
नारायणपुर

जहां जंगलों ने सालों तक सच छुपाए रखा, वहां अब खुली विकास की राह… अबूझमाड़ के कोड़ेनार में बनी पहली सड़क

विकास की ओर बढ़ता कोड़ेनार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.