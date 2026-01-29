CG News: CM साय देंगे 361 करोड़ रुपए की सौगात, इस जिले को मिलेगा बंपर लाभ

CG News: शाम को मुख्यमंत्री ITBP बटालियन, जेलबाड़ी गणराजी पहुंचेंगे और जवानों से मिलेंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। इसके बाद वे रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम नारायणपुर में होगा। 31 जनवरी को सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के तहत जुम्बा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे सुबह 6.30 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचेंगे और बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाई स्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना होंगे।