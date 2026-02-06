6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

SEX Racket का भंडाफोड़, मकान से संदिग्ध अवस्था में मिले कई कपल्स, मौके से कंडोम और ड्रग्स भी बरामद

SEX Racket in Kawardha: मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रेड के दौरान कई कपल्स संदिग्ध अवस्था में मिले, आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 06, 2026

SEX Racket का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

SEX Racket का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

SEX Racket in Kawardha: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में देह व्यापार का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शहर से सटे मझगांव रोड पर एक घर में रेड मारी और गलत कामों का पता लगाया। रेड के दौरान घर के अलग-अलग कमरों में संदिग्ध हालात में लड़के-लड़कियां मिले। पुलिस ने मालिक और मौके पर मौजूद सभी कपल्स को हिरासत में ले लिया।

SEX Racket in Kawardha: स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहल्ले के लोग कई दिनों से घर में हो रही संदिग्ध गतिविधियों से परेशान थे। लोगों का आरोप है कि बाहर से लड़के-लड़कियां लगातार आ रहे थे, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा था। मोहल्ले के लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने प्लानिंग के साथ रेड की।

आपत्तिजनक सामग्री बरामद, नाबालिग मिलने से मामला गंभीर

तलाशी के दौरान, पुलिस को आपत्तिजनक सामान, कंडोम और कुछ संदिग्ध ड्रग्स मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक नाबालिग स्कूली छात्रा भी मौके पर मौजूद थी। इस खुलासे से मामला और बिगड़ गया।

मकान मालिक गिरफ्तार, सभी से पूछताछ जारी

SEX Racket in Kawardha: पुलिस ने मौके से सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया और मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। SDOP कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि सभी से अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 04:10 pm

Published on:

06 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / SEX Racket का भंडाफोड़, मकान से संदिग्ध अवस्था में मिले कई कपल्स, मौके से कंडोम और ड्रग्स भी बरामद

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Suspended News: ‘चूहों-कीड़ों’ के बयान पर गिरी गाज, 7 करोड़ धान शॉर्टेज मामले में DMO अभिषेक मिश्रा सस्पेंड…

‘चूहों-कीड़ों’ के बयान पर गिरी गाज, 7 करोड़ धान शॉर्टेज मामले में DMO अभिषेक मिश्रा सस्पेंड...(photo-patrika)
कवर्धा

संदिग्ध कार रुकी तो खुल गया पूरा नेटवर्क… 15.48 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जानें कैसे चलता था पूरा ड्रग रूट

15.48 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कार से 15.480 किलो गांजा जब्त, तीनों आरोपियों पर FIR दर्ज

कार से 15.480 किलो गांजा जब्त, तीनों आरोपियों पर FIR दर्ज(photo-patrika)
कवर्धा

Paddy Procurement: बड़ा हेराफेरी! धान खरीदी केंद्र से 70 लाख का धान गायब, प्रभारी पर FIR दर्ज

सरकारी धान की हेराफेरी (photo source- Patrika)
कवर्धा

एसपी का जीरो टॉलरेंस… वर्दी में शराब पीने पर आरक्षक अभिषेक लकड़ा बर्खास्त, जानें क्या है पूरा मामला?

आरक्षक बर्खास्त (फोटो सोर्स- Shutterstock)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.