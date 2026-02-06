SEX Racket का भंडाफोड़, मकान से संदिग्ध अवस्था में मिले कई कपल्स, मौके से कंडोम और ड्रग्स भी बरामद

SEX Racket in Kawardha: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में देह व्यापार का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शहर से सटे मझगांव रोड पर एक घर में रेड मारी और गलत कामों का पता लगाया। रेड के दौरान घर के अलग-अलग कमरों में संदिग्ध हालात में लड़के-लड़कियां मिले। पुलिस ने मालिक और मौके पर मौजूद सभी कपल्स को हिरासत में ले लिया।