एसपी का जीरो टॉलरेंस… वर्दी में शराब पीने पर आरक्षक अभिषेक लकड़ा बर्खास्त, जानें क्या है पूरा मामला?

जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों, दस्तावेजी प्रमाणों एवं अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद आरोपों को पूर्णत: सिद्ध माना गया। पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर अमर्यादित व्यवहार करना न केवल सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है बल्कि इससे आम जनता में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है।ऐसे आचरण को सेवा में बने रहने योग्य नहीं माना गया। अत: पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा आरक्षक 126 अभिषेक लकड़ा को सेवा से पदच्युत करने की कठोरतम कार्रवाई की गई है।