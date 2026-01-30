30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कवर्धा

CG News: डायलिसिस के दौरान युवती की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग

Kawardha News: News: कवर्धा जिला अस्पताल में गुरुवार सुबह उस वक्त हडक़ंप मच गया जब डायलिसिस के दौरान 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई।

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Jan 30, 2026

CG News: डायलिसिस के दौरान युवती की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग

मौत (photo-patrika)

CG News: कवर्धा जिला अस्पताल में गुरुवार सुबह उस वक्त हडक़ंप मच गया जब डायलिसिस के दौरान 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। परिजनों ने इस मामले में जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

परिजनों का आरोप है कि डायलिसिस जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में जल्दबाजी और लापरवाही बरती गई जिसका खामियाजा उनकी बेटी को जान देकर चुकाना पड़ा। मृतका के परिजनों ने बताया कि युवती पिछले कुछ समय से नियमित रूप से जिला अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी। गुरुवार को भी वह तय प्रक्रिया के तहत डायलिसिस के लिए लाई गई थी, लेकिन इस बार स्टाफ ने हड़बड़ी में प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मरीज को मशीन से हटा दिया। डायलिसिस के कुछ ही समय बाद युवती की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फू ट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया।

अस्पताल में तनाव, कार्रवाई की मांग

घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। परिजन दोषी डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलने पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

सीएस ने कहा…

इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन केशव धु्रव का कहना है कि युवती किडनी और हाइपरटेंशन की मरीज थी। नियमित रुप से कई माह से उसकी डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस के दौरान ही उसकी स्थिति बिगडऩे लगी तो उसे आपातकालीन चिकित्सा के लिए ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई।

Updated on:

30 Jan 2026 12:28 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: डायलिसिस के दौरान युवती की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग
कवर्धा

छत्तीसगढ़

