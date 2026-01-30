CG News: डायलिसिस के दौरान युवती की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग

परिजनों का आरोप है कि डायलिसिस जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में जल्दबाजी और लापरवाही बरती गई जिसका खामियाजा उनकी बेटी को जान देकर चुकाना पड़ा। मृतका के परिजनों ने बताया कि युवती पिछले कुछ समय से नियमित रूप से जिला अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी। गुरुवार को भी वह तय प्रक्रिया के तहत डायलिसिस के लिए लाई गई थी, लेकिन इस बार स्टाफ ने हड़बड़ी में प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मरीज को मशीन से हटा दिया। डायलिसिस के कुछ ही समय बाद युवती की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फू ट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया।