कुएं में दफन था कत्ल का राज: 22 दिन बाद खुला अंधे हत्याकांड, तीन नाबालिग सहित 6 आरोपियों ने मुक्तिधाम में ली थी युवक की जान

जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या 5 जनवरी 2026 को की गई थी और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। 27 जनवरी 2026 की सुबह ग्राम पैलपार में सुमित जैन के खेत स्थित कुएं में एक शव उतराता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही थाना लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान किशन उर्फ पाव वर्मा (25) निवासी ढेकापुर जिला बेमेतरा के रूप में हुई। शव के साथ भारी ईंट-कांक्रीट का पत्थर रस्सी से बंधा हुआ था जिससे स्पष्ट हो गया कि युवक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया है।