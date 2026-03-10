US-Israel-Iran War: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

US-Israel-Iran War: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए वहां मौजूद प्रदेश के नागरिकों की सहायता और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।