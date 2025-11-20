Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Vegitable Price Hike: रसोई में महंगाई का तड़का, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा किचन का बजट

Vegitable Price Hike:टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। जो टमाटर 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा था, वह अब 40 से 50 रुपये किलो तक बिक रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 20, 2025

Vegitable Price Hike: रसोई में महंगाई का तड़का, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा किचन का बजट

Vegitable Price Hike: राजनांदगांव जिले में एक बार फिर सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। लोकल बाडियो से सब्जियों की आवक अचानक कम होने के कारण, बाजार में सब्जियों के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। खासकर टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। जो टमाटर 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा था, वह अब 40 से 50 रुपये किलो तक बिक रहा है।

इसके अलावा अन्य सब्जियों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है और महंगाई का असर हर घर में महसूस किया जा रहा है। अब घर-घर में सब्जियों का स्वाद भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सब्जी विक्रेता भुनेश्वरी पटेल ने बताया कि वर्तमान में लोकल सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। ज्यादातर सब्जियां अब दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश से आ रही हैं। इसी कारण से कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है।

टमाटर 40 से 50 रुपए किलो

गोभी 80 से 90 रुपए किलो

करेला 70 से 80 रुपए किलो

भिंडी 90-100 रुपए किलो

बरबट्टी 60-80 रुपए किलो

डेंसं 80 -100 रुपए किलो

मिर्च 100 रुपए किलो

परवल 60 -80 रुपए किलो

खीरा 40 से 50 रुपए किलो

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 04:13 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Vegitable Price Hike: रसोई में महंगाई का तड़का, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा किचन का बजट

