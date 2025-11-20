Vegitable Price Hike: रसोई में महंगाई का तड़का, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा किचन का बजट

इसके अलावा अन्य सब्जियों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है और महंगाई का असर हर घर में महसूस किया जा रहा है। अब घर-घर में सब्जियों का स्वाद भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सब्जी विक्रेता भुनेश्वरी पटेल ने बताया कि वर्तमान में लोकल सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। ज्यादातर सब्जियां अब दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश से आ रही हैं। इसी कारण से कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है।