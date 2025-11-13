Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ओपीडी में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार

CG Weather Update: रायगढ़ जिले में उत्तर दिशा से चल रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रात का पारा 13 डिग्री तक पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 13, 2025

उत्तर दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं से बढ़ रही ठिठुरन (photo source- Patrika)

उत्तर दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं से बढ़ रही ठिठुरन (photo source- Patrika)

CG Weather Update: रायगढ़ जिले में विगत तीन-चार दिन से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा के आगमन से ठंड लगतार बढ़ रहा है। इससे देर रात तक शहर का तापमान 13 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसका असर लोगों के सेहत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इन दिनों तेज बुखार से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने की स्थिति बन जा रही है।

CG Weather Update: मौसम में बदलाव से बीमार हो रहे लोग

जिले में विगत तीन-चार दिनों से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। इसके पीछे कारण यह है कि इन दिनों उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा का लगातार आगमन हो रहा है। इसके न्यूनतम तापमान में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। रात के 12 बजे के बाद से शहर का तापमान 12 से 13 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जिससे सुबह के समय मार्निंग वॉक पर जाने वाले लोग ठंड को देखते हुए देर से गार्डन व पार्क में पहुंच रहे हैं।

साथ ही ठिठुरन ज्यादा होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे व पालकों को भी अब दिक्कत होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर दिशा से लगातार शुष्क हवा के आगमन के चलते फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों व पठार क्षेत्रो में शीतलहर भी शुरू हो गई है। इसके चलते लोग शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं अचानक मौसम में बदलाव होने के कारण इसका असर अब लोगों के सेहत पर भी पड़ने लगा है, इससे सर्दी-बुखार से लोग पीड़ित होकर अस्पताल पहुंचने लगे हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इस संबंध में डाक्टरों का कहना है कि एकाएक ठंड बढ़ने के कारण लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। इससे ज्यादातर मरीज सर्दी-खांसी व बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिससे इनको स्वस्थ होने में चार से पांच दिन का समय लग जा रहा है। साथ ही डाक्टरों का कहना है कि इन दिनों बुजुर्ग व बच्चों को ठंड से ज्यादा बचाने की जरूरत है। क्योंकि ठंड के चलते बीपी, शुगर के मरीजों को लकवा का भी खतरा ज्यादा रहता है। जिससे बीपी, शुगर के मरीजों को ठंड से बचना बेहद जरूरी है। साथ ही बच्चों में निमोनिया का भी खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चों को गर्म कपड़ों से पुरी तरह से ढंक कर रखना चाहिए, ताकि शरीर में ठंड प्रवेश न करें।

लगातार बढ़ रहा ओपीडी

CG Weather Update: जिले में जब से ठंड बढ़ी है तब से अस्पतालों में ओपीडी की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में जहां पहले 300 से 350 तक ओपीडी पहुंचता था, वहीं इन दिनों 400 के पार पहुंच रहा है। वहीं इन मरीजों में ज्यादातर सर्दी- बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं, जिसे ओपीडी जांच के बाद कुछ मरीजों को तो दवा देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन गंभीर मरीजों को भर्ती करने की स्थिति बन रही है। इसके चलते इन दिनों अस्पताल के वार्ड में हर दिन चार से पांच मरीज भर्ती हो रहे हैं, इससे वार्ड मरीजों से अटा पड़ा है, जिसे चार-से पांच दिन उपचार के बाद ही छुट्टी मिल रही है।

ये भी पढ़ें

Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी…
रायपुर
Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 05:40 pm

Published on:

13 Nov 2025 05:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ओपीडी में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)
रायगढ़

रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

रायगढ़-बिलासपुर मेमू फिर चार दिन रहेगी रद्द (photo source- Patrika)
रायगढ़

Fraud News: अंगूठा लगवाकर करता रहा ठगी! कियोस्क संचालक ने महिला को ऐसे बनाया शिकार

महिला के खाते से उड़ा दिए लाखों रुपए (photo source- Patrika)
रायगढ़

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर (photo source- Patrika)
रायगढ़

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले- हमारी आवाज नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.