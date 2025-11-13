उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ओपीडी में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार

इस संबंध में डाक्टरों का कहना है कि एकाएक ठंड बढ़ने के कारण लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। इससे ज्यादातर मरीज सर्दी-खांसी व बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिससे इनको स्वस्थ होने में चार से पांच दिन का समय लग जा रहा है। साथ ही डाक्टरों का कहना है कि इन दिनों बुजुर्ग व बच्चों को ठंड से ज्यादा बचाने की जरूरत है। क्योंकि ठंड के चलते बीपी, शुगर के मरीजों को लकवा का भी खतरा ज्यादा रहता है। जिससे बीपी, शुगर के मरीजों को ठंड से बचना बेहद जरूरी है। साथ ही बच्चों में निमोनिया का भी खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चों को गर्म कपड़ों से पुरी तरह से ढंक कर रखना चाहिए, ताकि शरीर में ठंड प्रवेश न करें।