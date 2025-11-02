Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी...(photo-patrika)
Montha Cyclone: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइक्लोन मोंथा का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। इससे राजधानी समेत प्रदेश में आसमान साफ होगा और रात का तापमान हल्का गिरेगा। हल्की ठंड भी बढ़ेगी। हालांकि शनिवार को रायपुर में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के बाद प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी में रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं।
राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से मामूली कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, इसलिए रात में ठंड महसूस नहीं हो रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री पेंड्रा रोड का रहा। वहीं सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव का 32.5 डिग्री रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में पारा लुढ़का है, इसलिए हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में अभी ठंड ने दस्तक नहीं दी है।
मौसम विभाग के अनुसार अभी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। नवंबर के तीसरे सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में प्रेमनगर, दौरा कोचली में 3-3 सेमी, शंकरगढ़, बलरामपुर में 2-2, मनोरा, भैयाथान, कुसमी, सरिया, मुकडेगा व सामरी में एक-एक सेमी पानी बरस गया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग