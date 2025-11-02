Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी…

राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से मामूली कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, इसलिए रात में ठंड महसूस नहीं हो रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री पेंड्रा रोड का रहा। वहीं सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव का 32.5 डिग्री रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में पारा लुढ़का है, इसलिए हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में अभी ठंड ने दस्तक नहीं दी है।