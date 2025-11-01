राज्योत्सव पर मंडराए बारिश के बादल, आज इस जिले में जमकर बरसेंगे मेघा, देखें IMD का ताजा अपडेट

प्रदेश में अक्टूबर में 80 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। शुक्रवार तक 106.9 मिमी पानी गिरा। जबकि सामान्य बारिश 59.4 मिमी होती है। रायपुर जिले में 137.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 177 फीसदी ज्यादा है। पोस्ट मानसूनी बारिश से प्रदेश पूरी तरह तरबतर रहा। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। नवंबर में हल्की ठंड का ट्रेंड रहा है। बारिश कभी-कभार ही होती है। इस बार देखने वाली बात होगी कि कहीं अक्टूबर की तरह नवंबर में नियमित बारिश तो नहीं होगी।