Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

राज्योत्सव पर मंडराए बारिश के बादल, आज इस जिले में जमकर बरसेंगे मेघा, देखें IMD का ताजा अपडेट

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी व आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 01, 2025

प्रतीकात्मक फोटो।PC: IANS

CG Weather Update: एक नवंबर को होने वाले राज्योत्सव में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी व आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। इससे धान व सब्जी को भारी नुकसान पहुंचा है।

राजधानी में शुक्रवार को रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहीं। दोपहर बाद तेज बारिश भी हुई। हालांकि लालपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में सुबह साढ़े 8 से शाम 5 बजे तक महज 0.2 मिमी बारिश रिकार्ड हुई है। वहीं रात में बूंदाबांदी का रिकार्ड दर्ज है। बारिश व बादल के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा रहा।

24 घंटे में यहां हुई बारिश

साल्हेवारा में 8, रेंगाखारकला, सूरजपुर व सोनहत में 6-6 सेमी पानी गिरा। सामरी, चांदो, कुसमी, लटोरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर में 5-5, कुकदुर, कटघोरा, बोड़ला, दौरा कोचली, भैयाथान में 4-4, अंबिकापुर, कवर्धा, पटना, पिपरिया, रामानुजनगर, वाड्रफनगर, खड़गवां, पेंड्रारोड, छुईखदान, केल्हारी, औंधी, दुर्गकोंदुल, लोरमी, गंडई व अनेक स्थानों पर 3-3 सेमी पानी बरसा।

प्रदेश में अक्टूबर में 80 फीसदी ज्यादा बारिश

प्रदेश में अक्टूबर में 80 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। शुक्रवार तक 106.9 मिमी पानी गिरा। जबकि सामान्य बारिश 59.4 मिमी होती है। रायपुर जिले में 137.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 177 फीसदी ज्यादा है। पोस्ट मानसूनी बारिश से प्रदेश पूरी तरह तरबतर रहा। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। नवंबर में हल्की ठंड का ट्रेंड रहा है। बारिश कभी-कभार ही होती है। इस बार देखने वाली बात होगी कि कहीं अक्टूबर की तरह नवंबर में नियमित बारिश तो नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

गुलाबी ठंड ने दी दस्तक… मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम छा रही हल्की धुंध, जानें मौसम अपडेट
कोरबा
गुलाबी ठंड की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 10:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राज्योत्सव पर मंडराए बारिश के बादल, आज इस जिले में जमकर बरसेंगे मेघा, देखें IMD का ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की
रायपुर

Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत

Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत
रायपुर

Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment
शिक्षा

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर, ‘X’ पर शेयर की ये बड़ी बातें…! कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर(photo-patrika)
रायपुर

PM प्रवास से रायपुर एयरपोर्ट की 7 फ्लाइटों का शेड्यूल बदला, 1 से 3 घंटे की देरी से भरेंगी उड़ानें…

PM प्रवास से रायपुर एयरपोर्ट की 7 फ्लाइटों का शेड्यूल बदला, 1 से 3 घंटे की देरी से भरेंगी उड़ानें...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.