राज्योत्सव पर मंडराए बारिश के बादल, आज इस जिले में जमकर बरसेंगे मेघा, देखें IMD का ताजा अपडेट

प्रतीकात्मक फोटो।PC: IANS
CG Weather Update: एक नवंबर को होने वाले राज्योत्सव में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी व आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। इससे धान व सब्जी को भारी नुकसान पहुंचा है।
राजधानी में शुक्रवार को रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहीं। दोपहर बाद तेज बारिश भी हुई। हालांकि लालपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में सुबह साढ़े 8 से शाम 5 बजे तक महज 0.2 मिमी बारिश रिकार्ड हुई है। वहीं रात में बूंदाबांदी का रिकार्ड दर्ज है। बारिश व बादल के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा रहा।
साल्हेवारा में 8, रेंगाखारकला, सूरजपुर व सोनहत में 6-6 सेमी पानी गिरा। सामरी, चांदो, कुसमी, लटोरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर में 5-5, कुकदुर, कटघोरा, बोड़ला, दौरा कोचली, भैयाथान में 4-4, अंबिकापुर, कवर्धा, पटना, पिपरिया, रामानुजनगर, वाड्रफनगर, खड़गवां, पेंड्रारोड, छुईखदान, केल्हारी, औंधी, दुर्गकोंदुल, लोरमी, गंडई व अनेक स्थानों पर 3-3 सेमी पानी बरसा।
प्रदेश में अक्टूबर में 80 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। शुक्रवार तक 106.9 मिमी पानी गिरा। जबकि सामान्य बारिश 59.4 मिमी होती है। रायपुर जिले में 137.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 177 फीसदी ज्यादा है। पोस्ट मानसूनी बारिश से प्रदेश पूरी तरह तरबतर रहा। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। नवंबर में हल्की ठंड का ट्रेंड रहा है। बारिश कभी-कभार ही होती है। इस बार देखने वाली बात होगी कि कहीं अक्टूबर की तरह नवंबर में नियमित बारिश तो नहीं होगी।
