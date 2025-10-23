गुलाबी ठंड ने दी दस्तक… मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम छा रही हल्की धुंध, जानें मौसम अपडेट

दोपहर बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम छह बजे के बाद एक बार फिर ठंड का अहसास हुआ। इसी के साथ शहरी क्षेत्र के स्मृति उद्यान, पुष्पलता उद्यान, एमपी नगर, सीएसईबी पूर्व सहित अन्य उद्यानाें में सुबह और शाम लोगों की चहल-पहल बढ़ गई है। रविवार को मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान ३2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। रात में ठंड का एहसास होने लगा है।