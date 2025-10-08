CG News: दिवाली की सफाई ने बढ़ाई एलर्जी, सरकारी-निजी अस्पतालों की ओपीडी में भीड़

आंबेडकर अस्पताल (Photo Patrika)
CG News: राजधानी में दिवाली की सफाई ने लोगों में एलर्जी बढ़ा दी है। वहीं दिन व रात के तापमान में 8 डिग्री का अंतर है। इसके कारण वायरल फीवर, सर्दी, खांसी के मरीज बढ़ गए हैं। हफ्तेभर में खांसी व बुखार ठीक हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में अंतर के कारण सर्दी व खांसी फैलाने वाला इंलूएंजा वायरस सक्रिय हो गया है।
आंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन, चेस्ट व पीडियाट्रिक विभाग में सीजनल बीमारी वाले मरीजों की संया महीनेभर पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। इन दिनों तीनों विभागों में 550 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इनमें 20 से 25 फीसदी मरीज सीजनल बीमारी वाले हैं। बच्चे व किशोर भी काफी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि तापमान में उतार-चढ़ाव वे आसानी से सहन नहीं कर सकते। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। राजधानी में दिन का अधिकतम तापमान जहां 31.4 डिग्री से ज्यादा है।
वहीं न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री से ऊपर है। पीडियाट्रिक विभाग में नवजात से लेकर 14 साल तक के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मेडिसिन व चेस्ट में बच्चों को छोड़कर सभी उम्र वाले मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में जरा सी लापरवाही करने पर बच्चे ही नहीं बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। हल्की ठंड इस माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इसलिए भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ठंड शुरू होने के बाद मरीजों की संया और बढ़ सकती है।
घरों में प्रकाश पर्व दिवाली के लिए साफ-सफाई चल रही है। इस दौरान घरों में निकलने वाली धूल के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। खासकर एलर्जी के मरीज बढ़ गए हैं। धूल से कई लोगों को एलर्जी होती है। ऐसे में छींकने की समस्या आम है। डॉक्टरों के अनुसार घरों की धूल में कई बैक्टीरिया होते हैं, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। विशेषज्ञों के अनुसार इसलिए सफाई के समय मॉस्क लगाकर काम करें तो बेहतर है। सफाई करने के बाद हाथ व मुंह अच्छी तरह से धो लें। यही नहीं कपड़ों को भी साफ कर लें। इससे एलर्जी नहीं बढ़ेगी, बल्कि समस्या दूर होगी।
दिवाली के पहले घरों की साफ-सफाई चल रही है। ऐसे में कई लोगों की घर से निकलने वाली धूल से एलर्जी की समस्या हो रही है। कई लोग दवा का डोज पूरा नहीं करते। बीमार पड़ने पर मेडिकल स्टोर से मर्जी से दवा खरीदकर न खाएं।
इंलुएंजा वायरस सक्रिय होने के कारण वायरल फीवर, सर्दी व खांसी के मरीज बढ़े हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव से सभी उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। बीमार पड़ें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अभी स्वाइन लू व कोरोना के मरीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना अच्छा है। - डॉ. आरके पंडा, एचओडी चेस्ट आंबेडकर अस्पताल
