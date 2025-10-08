CG News: दिवाली की सफाई ने बढ़ाई एलर्जी, सरकारी-निजी अस्पतालों की ओपीडी में भीड़

घरों में प्रकाश पर्व दिवाली के लिए साफ-सफाई चल रही है। इस दौरान घरों में निकलने वाली धूल के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। खासकर एलर्जी के मरीज बढ़ गए हैं। धूल से कई लोगों को एलर्जी होती है। ऐसे में छींकने की समस्या आम है। डॉक्टरों के अनुसार घरों की धूल में कई बैक्टीरिया होते हैं, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। विशेषज्ञों के अनुसार इसलिए सफाई के समय मॉस्क लगाकर काम करें तो बेहतर है। सफाई करने के बाद हाथ व मुंह अच्छी तरह से धो लें। यही नहीं कपड़ों को भी साफ कर लें। इससे एलर्जी नहीं बढ़ेगी, बल्कि समस्या दूर होगी।