Census 2027: बिलासपुर में 1 मई से शुरू होगी जनगणना, नल-बिजली कनेक्शन से लेकर टीवी फ्रीज समेत देनी होगी ये 33 जानकारी

जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां बिलासपुर जिले में शुरू कर दी गई हैं। इस चरण के लिए सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सर्वे कार्य निर्धारित समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। 1 मई से हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का कार्य शुरू होगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे। यह प्रक्रिया इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी और मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा।