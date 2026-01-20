20 जनवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

CG News: मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 20, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

CG News: छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

यह पुरस्कार बेंगलुरु, कर्नाटक में 18-19 जनवरी 2026 को आयोजित 13वंे नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस में दिया गया। उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रभारी संयुक्त संचालक श्री नीरज शाहा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

Published on:

20 Jan 2026 02:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

