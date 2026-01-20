CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

CG News: छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।