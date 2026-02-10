CG News: भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस, असम CM की बड़ी कानूनी कार्रवाई

CG News: इस बैकग्राउंड में, ज़मीन से जुड़े आरोप सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गरमा गया है। इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ़ किया है कि वे गौरव गोगोई समेत कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ कानूनी मानहानि का केस चलाएंगे। इस बीच, गोगोई ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के इस कदम को घबराहट का संकेत बताया है। उन्होंने X पर लिखा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है, तो उन्हें शरण लेने के बजाय कोर्ट में खुलकर लोगों का सामना करना चाहिए।