रायपुर

CG News: भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस, असम CM की बड़ी कानूनी कार्रवाई

CG News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के खिलाफ ₹500 करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

भूपेश बघेल पर मानहानि का केस (photo source- Patrika)

भूपेश बघेल पर मानहानि का केस (photo source- Patrika)

CG News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें ₹500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए।

CG News: अलग-अलग तबकों की आलोचना

गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है, जो 3,960 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला है। मुख्यमंत्री सरमा को हाल ही में धार्मिक भेदभाव को लेकर दिए गए अपने बयानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और सिविल सोसाइटी के अलग-अलग तबकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ कानूनी मानहानि

CG News: इस बैकग्राउंड में, ज़मीन से जुड़े आरोप सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गरमा गया है। इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ़ किया है कि वे गौरव गोगोई समेत कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ कानूनी मानहानि का केस चलाएंगे। इस बीच, गोगोई ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के इस कदम को घबराहट का संकेत बताया है। उन्होंने X पर लिखा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है, तो उन्हें शरण लेने के बजाय कोर्ट में खुलकर लोगों का सामना करना चाहिए।

