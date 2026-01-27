27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: फिल्म गोदान को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में लॉन्च किया।

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 27, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 27 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च (Traile rLaunch) किया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता (Gomata) ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। सीएम साय ने फिल्म गोदान (Godaan) को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री (Tax Free) किए जाने की घोषणा की।

यह भी पढ़ें : इंटरनेट की इस दुनिया में प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा रहेगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

फ्राई-डे फिल्म

मूवी ट्रेलर

रायपुर

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 11:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: फिल्म गोदान को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Presidents visit to Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ सेकरेट्री ने ली सीनियर अफसरों की मीटिंग

Presidents visit to Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ सेकरेट्री ने ली सीनियर अफसरों की मीटिंग
रायपुर

मुख्यमंत्री ने गौमाता पर बनी पहली फिल्म-‘गोदान’ का किया ट्रेलर लॉन्च, छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने गौमाता पर बनी पहली फिल्म-'गोदान' का किया ट्रेलर लॉन्च, छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा
रायपुर

आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय*
रायपुर

CG Transfer: राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी

CG Transfer: राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी
रायपुर

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ की झांकी कलाकारों का सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सराही जनजातीय कला

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ की झांकी कलाकारों का सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सराही जनजातीय कला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.