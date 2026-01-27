Raipur: फिल्म गोदान को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 27 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च (Traile rLaunch) किया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता (Gomata) ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। सीएम साय ने फिल्म गोदान (Godaan) को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री (Tax Free) किए जाने की घोषणा की।

यह भी पढ़ें : इंटरनेट की इस दुनिया में प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा रहेगा