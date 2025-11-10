Custodial death case: Video: उमेश का शव लेकर भागी पुलिस, परिजन दौड़े तो अस्पताल में बनाया बंधक, मचा बवाल, किया लाठीचार्ज

बलरामपुर। बलरामपुर के दहेजवार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में चोरी व खरीदारी करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। इनमें से 8 आरोपियों को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया था। जबकि एक आरोपी उमेश सिंह की पुलिस हिरासत में (Custodial death case) अलसुबह अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसका नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं दिखाया था। पुलिस का कहना है कि उमेश को सिकलसेल बीमारी थी, जबकि परिजन ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। परिजन उसका शव ले जाने को तैयार नहीं थे। वे उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराने तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग पर अड़े थे। इसी बीच सोमवार की दोपहर पुलिस ने जबरन उसका शव एंबुलेंस से उसके गांव भिजवा दिया। इसे लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करने पर परिजन पर लाठीचार्ज भी किया।