Crime news: महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य को बनाया बंधक, नहीं दे रहे पैसे, मोबाइल भी छीन लिए

Family members reached to complain to SP (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के ग्राम चरवाही-केल्हारी से मजदूरी करने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य को महाराष्ट्र के शोलापुर में बंधक (Crime news) बना लिया गया है। उनके मोबाइल भी छीन लिए गए हैं तथा मजदूरी के रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। बंधक बने मजदूरों के परिजन ने एमसीबी एसपी को शिकायत आवेदन देकर उनकी सुरक्षित वापसी कराने गुहार लगाई गई है। बताया जा रहा है कि केल्हारी पुलिस क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला होने की बात कह रही है।
ग्राम चरवाही निवासी सुमित्रा ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि मेरे परिवार से 5 लोग रामदास, रामकेश्वर, रोहणी, संतोष, धर्मदास 17 सितंबर 2025 को लेन्डवे चिन्चाले थाना मंगलाबेड़ा शोलापुर महाराष्ट्र मजदूरी करने गए हैं। सभी मोहन ठोमरे के यहां जीवकोपार्जन के लिए मजदूरी कर रहे थे।
उसने परिवार के सदस्यों को डरा-धमका व जान से मारने की धमकी (Crime news) देकर बंधक बना लिया है। जबरदस्ती और मारपीट कर दबंगई के साथ अत्यधिक काम करवा रहा है। काम के एवज में भुगतान भी नहीं कर रहा है।
परिवार के कुछ सदस्यों का स्वास्थ खराब हो गया है। उनके उपचार के लिए पैसे भी नहीं दे रहा है। मामले में थाना केल्हारी में सूचना सूचना दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने क्षेत्राधिकार से बाहर होने की बात कार्रवाई नहीं कर रही है।
सुमित्रा ने बताया कि महाराष्ट्र में मेरे परिवार के सदस्यों का मोबाइल भी छीन (Crime news) लिया गया है। उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। आरोपी मोहन ठोमरे ने रामदास और उदय के मोबाइल से बात करवाकर मोबाइल जब्त कर लिया गया है।
उसने बताया कि परिवार के सदस्यों को बंधुआ मजदूर बनाकर प्रताडि़त किया जा रहा है। उसने एसपी से परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित वापसी कराने गुहार लगाई है।
