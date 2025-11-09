Crime news: महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य को बनाया बंधक, नहीं दे रहे पैसे, मोबाइल भी छीन लिए

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के ग्राम चरवाही-केल्हारी से मजदूरी करने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य को महाराष्ट्र के शोलापुर में बंधक (Crime news) बना लिया गया है। उनके मोबाइल भी छीन लिए गए हैं तथा मजदूरी के रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। बंधक बने मजदूरों के परिजन ने एमसीबी एसपी को शिकायत आवेदन देकर उनकी सुरक्षित वापसी कराने गुहार लगाई गई है। बताया जा रहा है कि केल्हारी पुलिस क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला होने की बात कह रही है।