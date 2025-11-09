Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर से लगे ग्राम दहेजवार स्थित धनंजय ज्वेलर्स में 30 अक्टूबर की रात 2 बाइक पर सवार 6 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर अपने साथ लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर व नकद ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 चोर व 4 खरीदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से चोरी के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में रविवार की अलसुबह 4.30 बजे मौत (Custodial death) हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को सिकलसेल की बीमारी थी। जबकि परिजनों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इधर किसी अप्रिय स्थिति को देखते हुए बलरामपुर कोतवाली में पुलिस बल की तैनाती की गई है।