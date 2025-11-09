Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

Thieves gang and buyers arrested (Photo- Patrika)
बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर से लगे ग्राम दहेजवार स्थित धनंजय ज्वेलर्स में 30 अक्टूबर की रात 2 बाइक पर सवार 6 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर अपने साथ लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर व नकद ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 चोर व 4 खरीदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से चोरी के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में रविवार की अलसुबह 4.30 बजे मौत (Custodial death) हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को सिकलसेल की बीमारी थी। जबकि परिजनों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इधर किसी अप्रिय स्थिति को देखते हुए बलरामपुर कोतवाली में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
दरअसल बलरामपुर के ग्राम दहेजवार चौक में स्थित धनंजय ज्वेलर्स में 30 अक्टूबर की रात लाखों रुपए की चोरी हुई थी। चोर अपने साथ लाखों रुपए के गहने व साढ़े 3 लाख रुपए नकद ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे में 6 आरोपी कैद हुए थे, जो 2 बाइक पर सवार होकर (Custodial death) आए थे।
इस मामले में बलरामपुर पुलिस ने सीतापुर के ग्राम नकना निवासी उमेश सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर अंबिकापुर के एक ज्वेलर्स संचालक को चोरी के गहने खरीदने के आरोप तथा सहयोग करने के आरोप में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 9 आरोपियों (Custodial death) को गिरफ्तार किया था।
इनमें से आरोपी उमेश सिंह को लेकर बलरामपुर पुलिस चोरी के गहने बरामद करने सीतापुर गई थी। वहां से लौटने के दौरान उसकी तबियत बिगड़ी तो उसे बलरामपुर अस्पताल में रविवार की सुबह 4 बजे भर्ती कराया गया, यहां आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में मृतक उमेश सिंह के नाम का जिक्र नहीं किया है।
उमेश सिंह की मौत मामले में पुलिस का कहना है कि उसे सिकलसेल की बीमारी थी। इस वजह से उसकी तबियत रास्ते में बिगड़ गई थी, उसे हमने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत (Custodial death) हो गई। सूचना पर परिजन बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। मृतक उमेश सिंह की मां अगरमती सिंह, बहन व भाभी का कहना है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी।
पुलिसकर्मियों ने हाथ बांधकर उसकी काफी पिटाई की थी, मुंह से खून भी निकल रहा था। हमें उससे मिलने भी नहीं दिया गया। फोन पर हमें सूचना दी गई कि वह काफी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए।
पुलिस हिरासत (Custodial death) में चोरी के आरोपी की मौत के बाद बलरामपुर पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चौक-चौराहों व थाने के सामने पुलिस बल की तैनाती की है। गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व भी बलरामपुर कोतवाली में पत्नी की हत्या में शामिल एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस पर उसे मारने के आरोप लगे थे।
वहीं बलरामपुर के लोगों ने कोतवाली थाने में पथराव करने के अलावा अस्पताल परिसर में महिला पुलिस अधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर व चप्पल से हमला (Custodial death) किया था। हालांकि इसमें मृतक व उसके परिवार ने मिलकर उसकी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले को देखते हुए पुलिस एहतियात बरत रही है।
धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के मामले (Custodial death) में पुलिस ने चोर व खरीदार समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें सरगुजा जिले के सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम नकना निवासी शिवकुमार पिता लांजा राम 18 वर्ष, सूरज सिंह पिता हीरू सिंह 19 वर्ष, वेद सिंह पिता धर्मदेव सिंह 21 वर्ष, उमेश सिंह 19 वर्ष व ग्राम बिशुनपुर निवासी सूर्या गिरी पिता मिलन गिरी 19 वर्ष के अलावा खरीदार अंबिकापुर के महुआपारा गोधनपुर निवासी रोशन सोनी पिता चुन्नू सोनी 24 वर्ष,
चोरी के गहनों की बिक्री में सहयोगी सीतापुर के ग्राम बालमपुर निवासी अजीत पिता शंभूनाथ 25 वर्ष, जशपुर जिले के ग्राम सन्ना निवासी बादल दास पिता प्रमोद दास 22 वर्ष व सीतापुर के ग्राम बनेया निवासी राजेश अग्रवाल पिता रामअवतार अग्रवाल 40 वर्ष शामिल हैं। वहीं चोरी में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में मृतक उमेश सिंह (Custodial death) के नाम का जिक्र नहीं किया है।
पुलिस ने आरोपियों (Custodial death) से 234 ग्राम सोना, 12 किलोग्राम चांदी, साढ़े 3 लाख रुपए नकद, चोरी के गहने बेचकर खरीदी गई एक बाइक, एक स्कूटी, 2 सेकेंड हैंड आईफोन, घटना में प्रयुक्त एक अपाचे व पल्सर बाइक समेत 50 लाख का सामान बरामद किया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने धनंजय ज्वेलर्स का शटर तोडक़र वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची। इस गिरोह ने सूरजपुर में भी 22 अक्टूबर को ज्वेलरी दुकान में चोरी की थी।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग