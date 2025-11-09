Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

Custodial death: बलरामपुर के दहेजवार स्थित धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के मामले में चोर गिरोह के 5 सदस्य समेत 9 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 09, 2025

Custodial death

Thieves gang and buyers arrested (Photo- Patrika)

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर से लगे ग्राम दहेजवार स्थित धनंजय ज्वेलर्स में 30 अक्टूबर की रात 2 बाइक पर सवार 6 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर अपने साथ लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर व नकद ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 चोर व 4 खरीदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से चोरी के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में रविवार की अलसुबह 4.30 बजे मौत (Custodial death) हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को सिकलसेल की बीमारी थी। जबकि परिजनों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इधर किसी अप्रिय स्थिति को देखते हुए बलरामपुर कोतवाली में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

दरअसल बलरामपुर के ग्राम दहेजवार चौक में स्थित धनंजय ज्वेलर्स में 30 अक्टूबर की रात लाखों रुपए की चोरी हुई थी। चोर अपने साथ लाखों रुपए के गहने व साढ़े 3 लाख रुपए नकद ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे में 6 आरोपी कैद हुए थे, जो 2 बाइक पर सवार होकर (Custodial death) आए थे।

इस मामले में बलरामपुर पुलिस ने सीतापुर के ग्राम नकना निवासी उमेश सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर अंबिकापुर के एक ज्वेलर्स संचालक को चोरी के गहने खरीदने के आरोप तथा सहयोग करने के आरोप में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 9 आरोपियों (Custodial death) को गिरफ्तार किया था।

इनमें से आरोपी उमेश सिंह को लेकर बलरामपुर पुलिस चोरी के गहने बरामद करने सीतापुर गई थी। वहां से लौटने के दौरान उसकी तबियत बिगड़ी तो उसे बलरामपुर अस्पताल में रविवार की सुबह 4 बजे भर्ती कराया गया, यहां आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में मृतक उमेश सिंह के नाम का जिक्र नहीं किया है।

परिजनों का कहना- पिटाई से हुई मौत

उमेश सिंह की मौत मामले में पुलिस का कहना है कि उसे सिकलसेल की बीमारी थी। इस वजह से उसकी तबियत रास्ते में बिगड़ गई थी, उसे हमने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत (Custodial death) हो गई। सूचना पर परिजन बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। मृतक उमेश सिंह की मां अगरमती सिंह, बहन व भाभी का कहना है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी।

पुलिसकर्मियों ने हाथ बांधकर उसकी काफी पिटाई की थी, मुंह से खून भी निकल रहा था। हमें उससे मिलने भी नहीं दिया गया। फोन पर हमें सूचना दी गई कि वह काफी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए।

Custodial death: बलरामपुर में पुलिस बल तैनात

पुलिस हिरासत (Custodial death) में चोरी के आरोपी की मौत के बाद बलरामपुर पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चौक-चौराहों व थाने के सामने पुलिस बल की तैनाती की है। गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व भी बलरामपुर कोतवाली में पत्नी की हत्या में शामिल एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस पर उसे मारने के आरोप लगे थे।

वहीं बलरामपुर के लोगों ने कोतवाली थाने में पथराव करने के अलावा अस्पताल परिसर में महिला पुलिस अधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर व चप्पल से हमला (Custodial death) किया था। हालांकि इसमें मृतक व उसके परिवार ने मिलकर उसकी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले को देखते हुए पुलिस एहतियात बरत रही है।

ये 9 आरोपी हुए थे गिरफ्तार

धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के मामले (Custodial death) में पुलिस ने चोर व खरीदार समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें सरगुजा जिले के सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम नकना निवासी शिवकुमार पिता लांजा राम 18 वर्ष, सूरज सिंह पिता हीरू सिंह 19 वर्ष, वेद सिंह पिता धर्मदेव सिंह 21 वर्ष, उमेश सिंह 19 वर्ष व ग्राम बिशुनपुर निवासी सूर्या गिरी पिता मिलन गिरी 19 वर्ष के अलावा खरीदार अंबिकापुर के महुआपारा गोधनपुर निवासी रोशन सोनी पिता चुन्नू सोनी 24 वर्ष,

चोरी के गहनों की बिक्री में सहयोगी सीतापुर के ग्राम बालमपुर निवासी अजीत पिता शंभूनाथ 25 वर्ष, जशपुर जिले के ग्राम सन्ना निवासी बादल दास पिता प्रमोद दास 22 वर्ष व सीतापुर के ग्राम बनेया निवासी राजेश अग्रवाल पिता रामअवतार अग्रवाल 40 वर्ष शामिल हैं। वहीं चोरी में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में मृतक उमेश सिंह (Custodial death) के नाम का जिक्र नहीं किया है।

आरोपियों से ये सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों (Custodial death) से 234 ग्राम सोना, 12 किलोग्राम चांदी, साढ़े 3 लाख रुपए नकद, चोरी के गहने बेचकर खरीदी गई एक बाइक, एक स्कूटी, 2 सेकेंड हैंड आईफोन, घटना में प्रयुक्त एक अपाचे व पल्सर बाइक समेत 50 लाख का सामान बरामद किया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने धनंजय ज्वेलर्स का शटर तोडक़र वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची। इस गिरोह ने सूरजपुर में भी 22 अक्टूबर को ज्वेलरी दुकान में चोरी की थी।

ये भी पढ़ें

Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना
अंबिकापुर
Big illegation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

09 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

Brutally beaten case
बलरामपुर

Theft in Jewellery shop: ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला: जंगल किनारे मिले आर्टिफिशियल जेवर और जूतों के निशान, पुलिस बोली- जल्द पकड़ लेंगे

Theft in Jewellery shop
बलरामपुर

CG Rajat Jayanti: पीएम मोदी के हाथों सम्मानित हुए बलरामपुर के कृष्णा पहाड़ी कोरवा, दृष्टिबाधित दंपती की संघर्ष गाथा बनी प्रेरणा

CG Rajat Jayanti
बलरामपुर

Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

Big incident
बलरामपुर

Theft in Jewellery shop: Video: ज्वेलरी दुकान में चोरों का धावा, ले उड़े लाखों रुपए के जेवर, CCTV में 6 आरोपी कैद

Theft in jewellery shop
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.