Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना

अंबिकापुर. पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह (Big allegation) ने कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जरिता लैतफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के नाम पर दावेदारों से सह प्रभारी 5-7 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही हंै। बृहस्पति सिंह के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभी जिलाध्यक्षों की सूची आना बाकी है।