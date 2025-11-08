Patrika LogoSwitch to English

Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना

Big allegation: पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी विधानसभा चुनाव के दौरान रुपए वसूलने का लगाया आरोप, जिला कांग्रेस कमेटी ने कोतवाली में पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 08, 2025

Big illegation

Congress Former MLA Vrihaspati Singh (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह (Big allegation) ने कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जरिता लैतफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के नाम पर दावेदारों से सह प्रभारी 5-7 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही हंै। बृहस्पति सिंह के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभी जिलाध्यक्षों की सूची आना बाकी है।

वायरल वीडियो में बृहस्पति सिंह का कहना (Big allegation) है कि राहुल गांधी ने पूरे देश में हर राज्य में दूसरे राज्य से प्रेक्षक भेजकर व कार्यकर्ताओं से राय लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने कहा है। लेकिन बलरामपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और जशपुर जिलों से शिकायतें मिल रही है कि दावेदारों को एक नंबर से कॉल आ रहे हैं।

इसमें खुद को जरिता मैडम (Big allegation) का पीए बताकर कहा जाता है कि जरिता जी बात करेंगी। इसके बाद एक महिला की आवाज में 5 से 7 लाख दो, जिलाध्यक्ष बना देंगे, जैसी बातें कही जा रही हैं। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान के बाद जिला कांग्रेस ने कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है।

Big allegation: कुमारी शैलजा पर भी लगाए आरोप

बृहस्पति सिंह (Big allegation) ने कांग्रेस की पूर्व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा टिकट बांटने के वक्त भी शैलजा ने कई प्रत्याशियों से पैसे वसूले थे।

शैलजा की वजह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमजोर हुई और अब वही सिलसिला फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, चाहे वह जरीता हों या कुमारी शैलजा।

मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग

जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए कोतवाली थाना में आवेदन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने आरोप लगाया गया है कि बृहस्पति सिंह ने पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता लैतफलांग पर आधारहीन और अमर्यादित बयान दिए हैं, जिनसे पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

उन्होंने कहा कि वृहस्पति सिंह, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया गया था, लगातार ऐसे बयानों से पार्टी और उसके नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इससे पहले भी उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ विवादित बयान दिए थे, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ी थी। कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Updated on:

08 Nov 2025 07:19 pm

Published on:

08 Nov 2025 07:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना

