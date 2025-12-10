10 दिसंबर 2025,

बलरामपुर

Cattle smuggling: आधी रात फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने तस्करों का किया पीछा, खेत में पिकअप पलटाकर भागने लगे, 1 गिरफ्तार, 2 फरार

Cattle smuggling: 2 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई, पकड़े गए मवेशी तस्कर ने बताया कि वे भैंसों को ले जा रहे थे झारखंड के बूचडख़ाना

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 10, 2025

Cattle smuggling

Seized pickup (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो थाना और सामरीपाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रविवार की देर रात मवेशी तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा गया। पिकअप में भैंसों (Cattle smuggling) को लेकर जा रहे पिकअप को पुलिस ने देखा तो उसमें सवार तस्कर तेजी से भागने लगे। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनका कई किलोमीटर तक पीछा किया, वहीं अन्य थाने की पुलिस को भी सूचना दी। दोनों रास्तों से पुलिस ने घिरे तस्कर पिकअप को चालू हालत में छोडक़र भागने लगे। इस दौरान पिकअप खेत में पलट गया। वहीं एक तस्कर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 भाग निकले।

बलरामपुर जिले के सामरी थाना की पेट्रोलिंग टीम रविवार की देर रात करीब 2 बजे गोपातु के पास गश्त कर रही थी। इसी बीच कुसमी की ओर से आ रहे पिकअप क्रमांक जेएच 03 एजे 4688, जिसका पिछला हिस्सा नीले तिरपाल से ढका हुआ था, पुलिस को संदिग्ध (Cattle smuggling) लगा। रोकने के प्रयास पर चालक वाहन को तेज रफ्तार में भगा ले गया।

सामरी पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को दी और पीछा शुरु किया। पिकअप को वह चांदो रोड की ओर भगा रहा था। सूचना पर चांदो पुलिस ने भी नाकेबंदी (Cattle smuggling) कर पॉइंट संभाल लिया। दोनों थाना क्षेत्रों की टीमों ने समन्वय बनाकर वाहन को पकडऩे की रणनीति तैयार की।

पुलिस को पीछा करते देख चालक ने मुख्य झारखंड रोड छोडक़र वाहन को इदरीकला होते कुरडीह, आमटपानी की कच्ची सडक़ पर मोड़ दिया। आगे रास्ता समाप्त होते देख पिकअप में सवार 3 लोग वाहन से कूदकर भागने (Cattle smuggling) लगे। वे हड़बड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगा पाए, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया।

दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार

पुलिस टीम ने झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम मानपुर निवासी जफरूद्दीन अंसारी को दौड़ाकर पकड़ लिया। भारी भरकम शरीर होने की वजह से वह ऊबड़-खाबड़ खेतों में भाग नहीं पाया और गिरने से उसके पैर में मोच भी आ गई।

पूछताछ में उसने अपने साथियों (Cattle smuggling) के नाम अपने ही गांव के जावेद उर्फ जिबराइल अंसारी व रफीक अंसारी बताए। उसने स्वीकार किया कि वे बरियों क्षेत्र से भैंसों को बूचडख़ाने की सप्लाई हेतु झारखंड की ओर ले जा रहे थे।

Cattle smuggling: पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप व वाहन में लदे भैंसों (Cattle smuggling) को जब्त किया है। घटना स्थल चांदो थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए चांदो पुलिस ने अपराध दर्ज कर पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं फरार दोनों आरोपी की तलाश जारी है।

कार्रवाई में सामरी पाठ थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, एएसआई आनंद मसीह तिर्की, आरक्षक संजय पटेल, संजय भगत, चालक आरक्षक मनोज एक्का तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

Published on:

10 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Cattle smuggling: आधी रात फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने तस्करों का किया पीछा, खेत में पिकअप पलटाकर भागने लगे, 1 गिरफ्तार, 2 फरार

