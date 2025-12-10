Cattle smuggling: आधी रात फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने तस्करों का किया पीछा, खेत में पिकअप पलटाकर भागने लगे, 1 गिरफ्तार, 2 फरार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो थाना और सामरीपाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रविवार की देर रात मवेशी तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा गया। पिकअप में भैंसों (Cattle smuggling) को लेकर जा रहे पिकअप को पुलिस ने देखा तो उसमें सवार तस्कर तेजी से भागने लगे। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनका कई किलोमीटर तक पीछा किया, वहीं अन्य थाने की पुलिस को भी सूचना दी। दोनों रास्तों से पुलिस ने घिरे तस्कर पिकअप को चालू हालत में छोडक़र भागने लगे। इस दौरान पिकअप खेत में पलट गया। वहीं एक तस्कर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 भाग निकले।