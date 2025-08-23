Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Fake marksheet: फर्जी अंकसूची जमा कर बन गईं थीं आंगनबाड़ी सहायिका, 4 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Fake marksheet: महिला की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश, प्रशासनिक टीम ने जांच में पाया फर्जीवाड़ा, 8 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चयनित सहायिका के पदों की हुई जांच

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 23, 2025

Fake marksheet
Anganwadi (Photo- DB)

कुसमी. बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर फर्जी अंकसूची के आधार पर की गई भर्ती का मामला (Fake marksheet) उजागर हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर शंकरगढ़ पुलिस ने 4 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ग्राम जारगीम निवासी गायत्री पति हेमंत कुमार ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की शिकायत कलेक्टर को सौंपी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसडीएम शंकरगढ़ की संयुक्त जांच समिति ने 8 आंगनबाड़ी केंद्रों बहेराटोली, जारगीम, कटहरपारा, महुआडीह, धाजापाठ, कोठली, डूमरपानी व बेलकोना में हुई भर्ती प्रक्रिया (Fake marksheet) की गहन जांच की।

जांच (Fake marksheet) में पाया गया कि अरमाना पति शमसेर आलम निवासी ग्राम जारगीम, रिजवाना पति अमरूद्दीन ग्राम महुआडीह, प्रियंका यादव पति आशीष यादव निवासी ग्राम कोठली व सुशीला सिंह पति उमाशंकर ग्राम बेलकोना ने अजीजी पब्लिक स्कूल भगवतपुर कुसमी की फर्जी कक्षा 8वीं की अंकसूची लगाकर चयन पाया था।

Fake marksheet: इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज

जांच रिपोर्ट (Fake marksheet) में इस कृत्य को संगठित आपराधिक षड्यंत्र, कूटरचना एवं जालसाजी का गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ क ड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर बबली यादव प्रभारी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कुसमी ने शंकरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

अब शंकरगढ़ पुलिस ने अरमाना, रिजवाना, प्रियंका यादव सुशीला सिंह के खिलाफ धारा 318(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) व 61(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

Published on:

23 Aug 2025 09:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Fake marksheet: फर्जी अंकसूची जमा कर बन गईं थीं आंगनबाड़ी सहायिका, 4 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

