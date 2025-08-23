Fake marksheet: फर्जी अंकसूची जमा कर बन गईं थीं आंगनबाड़ी सहायिका, 4 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कुसमी. बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर फर्जी अंकसूची के आधार पर की गई भर्ती का मामला (Fake marksheet) उजागर हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर शंकरगढ़ पुलिस ने 4 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ग्राम जारगीम निवासी गायत्री पति हेमंत कुमार ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की शिकायत कलेक्टर को सौंपी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए।