अंबिकापुर

Car accident: Video: एनएच पर गड्ढे में घुसते ही फटा कार का टायर, खराब खड़े ट्रक में टकराकर युवा ठेकेदार की मौत

Car accident: अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे पर शहर से लगे रेलवे स्टेशन के सामने हुआ हादसा, एयरबैग फट जाने से चली गई जान, जबकि कार सवार दो दोस्तों को आईं मामूली चोटें

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 26, 2025

Car accident
Accidental car (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. जर्जर एनएच पर हुए हादसे में शहर के युवा ठेकेदार की मौत (Car accident) हो गई। घटना रविवार की रात करीब 8 बजे अंबिकापुर-एमजी रोड एनएच-43 की है। युवा ठेकेदार अपने दो अन्य दोस्तों के साथ एक अन्य दोस्त के बर्थडे में शामिल होने कार से सिलफिली जा रहा था। वहीं अशोक लीलैंड वर्कशॉप के समीप ब्रेक डाउन ट्रक पूर्व से खड़ा था। सडक़ पर बड़े गड्ढे में कार घुसने से टायर फट गया और तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खड़े ब्रेक डाउन ट्रक के पीछे जा घुसा।

हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और एयर बैग खुल गया, लेकिन चालक का एयरबैग फैट गया। इससे वाहन चला रहे ठेकेदार को गंभीर जबकि 2 अन्य दोस्तों को मामूली चोटें आईं। हादसे में युवा ठेकेदार की मौत हो गई।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोधनपुर निवासी अतुल सिंह पिता मनोज सिंह उम्र 26 वर्ष ठेकेदारी करता था। रविवार की शाम करीब 7.30 बजे अतुल कार क्रमांक सीजी 15 इसी 9253 से अपने साथी आशुतोष मिश्रा व आशीष गुप्ता के साथ एक दोस्त के बर्थडे में शामिल होने सिलफिली (Car accident) जाने निकला था।

अंबिकापुर-एमजी रोड स्थित एनएच-43 अशोक लीलैंड शोरूम के समीप पहुंचा ही था कि सडक़ पर बने बड़े गड्ढे में कार घुसने से टायर फट गया और तेज रफ्तार वाहन (Car accident) अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खड़े ब्रेक डाउन ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीआर 1291 के पीछे जा घुसा।

हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और एयर बैग खुल गया, लेकिन चालक का एयरबैग फैट गया। इससे वाहन चला रहे अतुल सिंह (Car accident) को गंभीर चोटें आर्इं। वहीं आशुतोष मिश्रा व आशीष गुप्ता को मामूली चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल अतुल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इलाज कराने बेटी को लेकर पटना गई थी पत्नी

मृतक अतुल सिंह (Car accident) अपने चाचा कांग्रेस नेता राम विनय सिंह के साथ मिलकर ठेेकेदारी का काम करता था। इसकी दो साल की एक बेटी भी है। पत्नी गर्भवती है। वह इलाज के सिलसिले में पटना गई हुई थी।

Car accident: सडक़ की स्थिति जर्जर

देवीगंज रोड से रेलवे स्टेशन तक एनएच-43 की सडक़ काफी जर्जर है। सडक़ पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सडक़ पर हुए गड्ढे पानी से लबालब भरे थे।

कार चला रहे अतुल सिंह को गड्ढों का अंदाज नहीं लगा पाया और वाहन गड्ढे में घुस गया और टायर फट जाने से दुर्घटना का शिकार हो गया। जर्जर सडक़ के कारण हुए हादसे (Car accident) से स्थानीय लोगों में रोष है।

Updated on:

26 Aug 2025 06:06 pm

Published on:

26 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Car accident: Video: एनएच पर गड्ढे में घुसते ही फटा कार का टायर, खराब खड़े ट्रक में टकराकर युवा ठेकेदार की मौत

