Car accident: Video: एनएच पर गड्ढे में घुसते ही फटा कार का टायर, खराब खड़े ट्रक में टकराकर युवा ठेकेदार की मौत

अंबिकापुर. जर्जर एनएच पर हुए हादसे में शहर के युवा ठेकेदार की मौत (Car accident) हो गई। घटना रविवार की रात करीब 8 बजे अंबिकापुर-एमजी रोड एनएच-43 की है। युवा ठेकेदार अपने दो अन्य दोस्तों के साथ एक अन्य दोस्त के बर्थडे में शामिल होने कार से सिलफिली जा रहा था। वहीं अशोक लीलैंड वर्कशॉप के समीप ब्रेक डाउन ट्रक पूर्व से खड़ा था। सडक़ पर बड़े गड्ढे में कार घुसने से टायर फट गया और तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खड़े ब्रेक डाउन ट्रक के पीछे जा घुसा।