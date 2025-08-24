Attacked on Singer: सिंगर व म्यूजिक कंपोजर स्पप्निल जायसवाल से मारपीट, कान में आईं चोटें, पैर भी फ्रैक्चर, Video में बताई आपबीती…

अंबिकापुर। शहर के मशहूर सिंगर, म्यूजिक कंपोजर व यूट्यूबर स्वप्निल जायसवाल (Attacked on Singer) के साथ शनिवार की रात मारपीट की घटना हुई है। मारपीट में उनके कान में चोटें आई हैं तथा पैर में भी माइनर फ्रैक्चर है। स्वप्निल ने उनके साथ हुई घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। स्वप्निल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।