Pangolin scales smuggling: पैंगोलिन शल्क की तस्करी करते झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, 9 लाख है कीमत

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने ग्राम कोरंधा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पैंगोलिन (सालक) के 3 किलोग्राम प्रतिबंधित शल्क (Pangolin scales smuggling) के साथ 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी झारखंड तथा दूसरा कोरंधा क्षेत्र का निवासी है। जब्त शल्क की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की सूचना पर बलरामपुर डीएफओ आलोक वाजपेयी के मार्गदर्शन में की गई।