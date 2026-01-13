13 जनवरी 2026,

मंगलवार

सुरजपुर

Big fraud exposed: राइस मिलर का बड़ा फर्जीवाड़ा: किसानों से धान खरीदकर उन्हीं के नाम से बेचता था समितियों में, मिल सील

कलेक्टर को मिली थी राइस मिलर के इस करतूत की सूचना, निर्देश पर प्रशासनिक टीम की छापेमारी में हुआ खुलासा

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 13, 2026

Big fraud exposed

Administration team sealed rice mill (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के ग्राम दतिमा से लगे लक्ष्मणपुर स्थित श्याम श्री एग्रो राइस मिल में धान खरीदी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में खुलासा (Big fraud exposed) हुआ कि राइस मिल संचालक द्वारा किसानों से धान खरीदकर उसी धान को किसानों के नाम पर समितियों में खपाया जा रहा था। इस कृत्य से राइस मिलर द्वारा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही थी। जांच के बाद राइस मिल को सील कर दिया गया है।

किसानों से धान खरीदकर उन्हीं के नाम से समितियों में बेचने की सूचना मिलने पर कलेक्टर सूरजपुर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी (Big fraud exposed) की। इस दौरान पाया गया कि राइस मिल से धान लोड कर 2 ट्रैक्टर रामनगर सेवा सहकारी समिति की ओर ले जाए जा रहे थे।

खाद्य विभाग ने ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 15 ए 1813 (120 बोरी) एवं सीजी 29 एजी 6431 (110 बोरी) को जब्त कर धान को रामनगर समिति प्रबंधक के सुपुर्द किया। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त धान (Big fraud exposed) को शिवधनी जायसवाल (ग्राम झुमरपारा) एवं रामदेव सिंह (निवासी रामनगर) के नाम पर समिति में खपाने की योजना थी, जिनके टोकन पहले से कटे हुए थे।

Big fraud exposed: राइस मिल किया सील

ट्रैक्टर समेत धान जब्ती के बाद खाद्य अमले ने श्याम श्री एग्रो राइस मिल, लक्ष्मणपुर पहुंचकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें 6 हजार 765 बोरी (2 हजार 706 क्विंटल) धान कम पाया गया। इसके बाद मिल परिसर में मौजूद लगभग साढ़े 29 हजार क्विंटल धान जब्त करते हुए राइस मिल (Big fraud exposed) को सील कर दिया गया।

खाद्य विभाग ने बताया कि मामले में कस्टम मिलिंग एवं धान उपार्जन आदेश की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद जिले में धान के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हडक़ंप मच गया है।

13 Jan 2026 06:41 pm

