Big fraud exposed: राइस मिलर का बड़ा फर्जीवाड़ा: किसानों से धान खरीदकर उन्हीं के नाम से बेचता था समितियों में, मिल सील

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के ग्राम दतिमा से लगे लक्ष्मणपुर स्थित श्याम श्री एग्रो राइस मिल में धान खरीदी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में खुलासा (Big fraud exposed) हुआ कि राइस मिल संचालक द्वारा किसानों से धान खरीदकर उसी धान को किसानों के नाम पर समितियों में खपाया जा रहा था। इस कृत्य से राइस मिलर द्वारा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही थी। जांच के बाद राइस मिल को सील कर दिया गया है।