दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग…

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज में शनिवार को बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान विफल (निवासी भटगांव), भोल सिंह (ग्राम डेडरी) और वेद सिंह (बेल्टिकरी भूमिहारपारा) के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर सुरेन्द्र (रामनगर) का इलाज अस्पताल में जारी है।