दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज में शनिवार को बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान विफल (निवासी भटगांव), भोल सिंह (ग्राम डेडरी) और वेद सिंह (बेल्टिकरी भूमिहारपारा) के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर सुरेन्द्र (रामनगर) का इलाज अस्पताल में जारी है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे कोल्ड स्टोरेज में मजदूर रोजमर्रा का काम कर रहे थे। इसी दौरान चार मजदूरों पर अचानक एक दीवार गिर गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान तीसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर एस. जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोल्ड स्टोरेज बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
