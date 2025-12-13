13 दिसंबर 2025,

शनिवार

सुरजपुर

दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग…

CG News: काम के दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।

सुरजपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 13, 2025

दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग...(photo-patrika)

दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज में शनिवार को बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान विफल (निवासी भटगांव), भोल सिंह (ग्राम डेडरी) और वेद सिंह (बेल्टिकरी भूमिहारपारा) के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर सुरेन्द्र (रामनगर) का इलाज अस्पताल में जारी है।

CG News: कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे कोल्ड स्टोरेज में मजदूर रोजमर्रा का काम कर रहे थे। इसी दौरान चार मजदूरों पर अचानक एक दीवार गिर गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान तीसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर एस. जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोल्ड स्टोरेज बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

Published on:

13 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग…

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

पेट दर्द और उल्टी-दस्त से परेशान थे बच्चे, लोग स्कूल पहुंचे तो मध्याह्न भोजन में मिला कीड़े और कंकड़ वाला चावल, बदबूदार आलू और तेल

Low grade Mid Day Meal
सुरजपुर

Child died in elephant attack: आधी रात हाथी ने तोड़ दी झोपड़ी, मां के साथ सो रहे 2 माह के बच्चे की दबकर मौत

Child died in elephant attack
सुरजपुर

Car crushed young man: तेज रफ्तार XUV ने युवक को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गया 200 मीटर, मौत से बिफरे लोगों ने कार में लगाई आग

Car crushed young man
सुरजपुर

Knife attack on minor girl: नाबालिग लडक़ी को खेत में देख 2 बच्चों का पिता करने लगा छेड़छाड़, विरोध पर चाकू से किए कई वार, फिर पी लिया जहर

Knife attack on minor girl
सुरजपुर

Hemp smuggling: पुलिस ने रुकवाई बस तो 2 बैग लेकर भागने लगा यात्री, पीछा कर पकड़ा तो मिला 4 लाख का गांजा

Hemp smuggling
सुरजपुर
