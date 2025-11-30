Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

शादी की खरीदारी कर लौट रहे पिता-पुत्री को माजदा ने मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, दूसरा गंभीर

Road Accident: शनिवार शाम बिल्हा निवासी जगदीश बग्गा अपनी बेटी कसक के साथ खरीददारी के बाद बिलासपुर से लौट रहे थे। करीब 4:15 बजे पीछे से आ रहे तेज गति वाले माजदा वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 30, 2025

माजदा वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

माजदा वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चकरभाठा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार माजदा वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना परसदा स्थित एलसीआईटी कॉलेज के पास की है। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम बिल्हा निवासी जगदीश बग्गा अपनी बेटी कसक के साथ खरीददारी के बाद बिलासपुर से लौट रहे थे। करीब 4:15 बजे पीछे से आ रहे तेज गति वाले माजदा वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी बेकाबू होकर सड़क पर गिर गई। कसक बग्गा माजदा के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता जगदीश बग्गा के पैर में गंभीर चोटें आईं।

आरोपी गिरफ्तार

हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने तुरंत 112 डायल कर घायल पिता को अस्पताल पहुँचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चकरभाठा टीआई उत्तम साहू ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना करने वाले माजदा (CG 04 43030) की पहचान की गई।

पुलिस ने चालक शेखर यदु (20) को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। परिवार के अनुसार, पिता-पुत्री रिश्तेदार की शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। यह परिवार बिल्हा बाजारपारा स्थित गुरुद्वारा के पास रहता है। बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

