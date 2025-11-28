NH-930 पर फिर मौत का तांडव! कार की ठोकर से दो युवक व युवती की मौत, अब तक 20 लोगों ने गवाई अपनी जान

इसके बाद भागने के प्रयास में कार चालक फिर तेजी से वाहन चलाते घटना के 40 मीटर दूर में सामने से आ रहे दूसरे बाइक सवार खेड़ेगाव निवासी श्रवण कुमार टोप्पा को भी रौंद दिया। घटना में गंभीर चोटें आने से युवक दीपक यादव व श्रवण कुमार टोप्पो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवती प्रमिला मंडावी गंभीर रुप से घायल थी। उसे तत्काल इलाज के लिए मानपुर अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया था। इलाज के दौरान प्रमिला मंडावी की भी मौत हो गई। घटना में तीन लोगों की मौत से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।