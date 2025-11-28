NH-930 पर फिर मौत का तांडव! कार की ठोकर से दो युवक व युवती की मौत, अब तक 20 लोगों ने गवाई अपनी जान

NH-930 पर फिर मौत का तांडव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Road Accident In CG: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाइवे- 930 सड़क पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। बीती रात को फिर इस हाइवे में एक दर्दनाक घटना में दो युवक व एक युवती की मौत हो गई है।
तेज रफ्तार कार ने मोहला-पखांजूर हाइवे पर पहले बाइक सवार युवक-युवती को ठोकर मारी फिर भागने के प्रयास में घटना के 40 मीटर दूर में फिर एक बाइक सवार युवक को रौंद दिया। घटना में एक बाइक में सवार युवक व दूसरे बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। इस हाइवे में पिछले 10 दिनों में सड़क दुर्घटना की यह तीसरी घटना है और आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम साल्हे निवासी दीपक यादव एक युवती मिचगांव निवासी प्रमिला मंडावी के साथ बाइक में सवार होकर कोरकोट्टी से मानपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में युवक दीपक और युवती प्रमिला नीचे गिर गए।
इसके बाद भागने के प्रयास में कार चालक फिर तेजी से वाहन चलाते घटना के 40 मीटर दूर में सामने से आ रहे दूसरे बाइक सवार खेड़ेगाव निवासी श्रवण कुमार टोप्पा को भी रौंद दिया। घटना में गंभीर चोटें आने से युवक दीपक यादव व श्रवण कुमार टोप्पो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवती प्रमिला मंडावी गंभीर रुप से घायल थी। उसे तत्काल इलाज के लिए मानपुर अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया था। इलाज के दौरान प्रमिला मंडावी की भी मौत हो गई। घटना में तीन लोगों की मौत से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
तीन दिन पहले भी इसी रोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। इस दौरान एक युवक की मौत हुई थी। वहीं सप्ताहभर पहले भी सड़क हादसे में तीनों लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान आक्रोशित क्षेत्र के ग्रामीणों ने मानपुर बंद के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन कर सड़क निर्माता ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग किए थे।
अब तक नवनिर्मित नेशनल हाइवे पर 50 से अधिक दुर्घटना हो चुकी है। जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हादसों से मानपुर इलाके में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हाइवे निर्माण में बरती गई लापरवाही के चलते सड़क जगह-जगह से गड्ढे में तब्दील हो गई है और हाईवे का पुल पुलिया अप डाउन है।
