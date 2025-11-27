तेज रफ्तार का कहर… कार और दो बाइक की भीषण टक्कर, मौके पर ही दो लोगों की मौत, युवती की हालत नाजुक

कार और दो बाइक की भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
HugeRoad Accident: छत्तीसगढ़ में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से सड़कें खतरे का पर्याय बनती जा रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, हादसा मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH-930 पर हुआ। मानपुर से करीब तीन किलोमीटर दूर भिलाई से पखांजूर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार तीन लोग सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सरवन टोप्पा और दीपेश यादव के रूप में हुई है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवती प्रमिला मंडावी, जो खडगांव थाना क्षेत्र के मिचगांव की रहने वाली है, गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण यह भीषण टक्कर हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने हादसे के प्रति गहरी नाराजगी जताई और सड़क पर लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ये पहला वाक्या नहीं है सड़क दुर्घटना में मौत का। विगत दो वर्षों में लगभग 40 से अधिक मौते उस निर्माणाधीन नेशनल हाईवे में हो चुकी है। हर मौत के बाद निर्माण ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग होती है, क्योंकि बेतरतीब निर्माण दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। विडंबना ही कहें कि अब तक ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि बहुत बड़े राजनैतिक रसूखदार का ये निर्माण ठेका है, जिसके प्रभाव ने कार्रवाई रोक रखी है। अब लोग सवाल उठा रहे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन इस ठेकेदार के आगे नतमस्तक है, जो कार्रवाई में गुरेज कर रहे हैं।
