तेज रफ्तार का कहर… कार और दो बाइक की भीषण टक्कर, मौके पर ही दो लोगों की मौत, युवती की हालत नाजुक

ये पहला वाक्या नहीं है सड़क दुर्घटना में मौत का। विगत दो वर्षों में लगभग 40 से अधिक मौते उस निर्माणाधीन नेशनल हाईवे में हो चुकी है। हर मौत के बाद निर्माण ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग होती है, क्योंकि बेतरतीब निर्माण दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। विडंबना ही कहें कि अब तक ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि बहुत बड़े राजनैतिक रसूखदार का ये निर्माण ठेका है, जिसके प्रभाव ने कार्रवाई रोक रखी है। अब लोग सवाल उठा रहे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन इस ठेकेदार के आगे नतमस्तक है, जो कार्रवाई में गुरेज कर रहे हैं।