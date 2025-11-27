Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

तेज रफ्तार का कहर… कार और दो बाइक की भीषण टक्कर, मौके पर ही दो लोगों की मौत, युवती की हालत नाजुक

Road Accident: नेशनल हाईवे 930 में मानपुर से 3 किमी दूर दो बाइक व कार में भिड़ंत हो गई, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों घायलों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। घायल तीन में से दो लोगों की मौत हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Nov 27, 2025

कार और दो बाइक की भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कार और दो बाइक की भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

HugeRoad Accident: छत्तीसगढ़ में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से सड़कें खतरे का पर्याय बनती जा रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH-930 पर हुआ। मानपुर से करीब तीन किलोमीटर दूर भिलाई से पखांजूर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार तीन लोग सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

दो लोगों की मौत

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सरवन टोप्पा और दीपेश यादव के रूप में हुई है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवती प्रमिला मंडावी, जो खडगांव थाना क्षेत्र के मिचगांव की रहने वाली है, गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है।

ग्रामीणों में आक्रोश

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण यह भीषण टक्कर हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने हादसे के प्रति गहरी नाराजगी जताई और सड़क पर लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बड़ा सवाल- आखिर क्यों नतमस्तक है पुलिस और प्रशासन

ये पहला वाक्या नहीं है सड़क दुर्घटना में मौत का। विगत दो वर्षों में लगभग 40 से अधिक मौते उस निर्माणाधीन नेशनल हाईवे में हो चुकी है। हर मौत के बाद निर्माण ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग होती है, क्योंकि बेतरतीब निर्माण दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। विडंबना ही कहें कि अब तक ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि बहुत बड़े राजनैतिक रसूखदार का ये निर्माण ठेका है, जिसके प्रभाव ने कार्रवाई रोक रखी है। अब लोग सवाल उठा रहे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन इस ठेकेदार के आगे नतमस्तक है, जो कार्रवाई में गुरेज कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Road Accident: रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत, चालक फरार
बिलासपुर
हादसा। प्रतीकात्मक फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / तेज रफ्तार का कहर… कार और दो बाइक की भीषण टक्कर, मौके पर ही दो लोगों की मौत, युवती की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: NH-930 पर बड़ा हादसा! कार-बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल

नेशनल हाईवे पर कार और दो बाइक में भिड़ंत (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

एंटी-नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी! 20 लाख के इनामी नक्सली दंपती ने छोड़ा हथियार

नक्सली दंपती आत्मसमर्पण (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

धान बेचने के नए नियम… गेट पर ही किसान को लेनी होगी सेल्फी, अपलोड के बाद मिलेगी एंट्री, नहीं तो…

dhan kharidi rule
राजनंदगांव

Dhan Kharidi: राजनांदगांव के 1116 किसान परेशान, पंजीयन से चूके, अब नहीं बेच पाएंगे धान!

cg farmers
राजनंदगांव

Chhattisgarh Naxal News: बड़े नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त की नक्सल सामग्री

बड़े नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.