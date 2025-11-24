Huge Road Accident: बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा… ट्रक और छोटा हाथी की जोरदार भिड़ंत, मौके पर ही 3 की मौत

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार से हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां देर रात ट्रक और छोटे हाथी वाहन की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।