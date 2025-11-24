Huge Road Accident: बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा… ट्रक और छोटा हाथी की जोरदार भिड़ंत, मौके पर ही 3 की मौत

बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार से हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां देर रात ट्रक और छोटे हाथी वाहन की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
सूत्रों के मुताबिक, हादसा बेमेतरा-कवर्धा मार्ग पर ग्राम कारेसरा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि छोटे हाथी वाहन में सवार चार लोग पश्चिम बंगाल के निवासी थे और किसी काम से बेमेतरा की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम ने किसी तरह वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बेमेतरा जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
मृतक सभी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है और परिजनों को सूचना भेज दी गई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले (Huge Road Accident) की जांच शुरू कर दी है।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग