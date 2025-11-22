Road Accident: सड़क हादसे में HR एग्जीक्यूटिव की मौत, बीमार मां से मिलने आ रही थी बेटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, मृतका का नाम साक्षी द्विवेदी (29) है, जो राजनांदगांव की एक निजी कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। साक्षी आज छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से पावर हाउस स्टेशन उतरी थी। इसके बाद वह बाइक पर बैठकर अपने पिता के साथ मायके जा रही थी। इसी दौरान पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे उतरते ही पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता दूर जा गिरे। वहीं सड़क पर गिरी साक्षी को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।