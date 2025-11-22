Road Accident: सड़क हादसे में HR एग्जीक्यूटिव की मौत, बीमार मां से मिलने आ रही थी बेटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी

भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Road Accident: छत्तीसगढ़ के भिलाई में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार पिता-पुत्री को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के मुताबिक, मृतका का नाम साक्षी द्विवेदी (29) है, जो राजनांदगांव की एक निजी कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। साक्षी आज छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से पावर हाउस स्टेशन उतरी थी। इसके बाद वह बाइक पर बैठकर अपने पिता के साथ मायके जा रही थी। इसी दौरान पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे उतरते ही पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता दूर जा गिरे। वहीं सड़क पर गिरी साक्षी को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के अनुसार, साक्षी की मां कुछ समय से बीमार चल रही थीं। इसी कारण साक्षी अक्सर शनिवार-रविवार को मायके आ जाती थीं ताकि मां के साथ समय बिता सकें। 22 नवंबर को भी वे अपनी मां का हाल जानने ही आ रही थीं, लेकिन रास्ते में ही उनकी जिंदगी थम गई।
परिजनों ने बताया कि फरवरी 2025 में साक्षी की शादी हुई थी। परिवार में खुशियां अभी ठीक से बसी भी नहीं थीं कि यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही पति और ससुराल पक्ष भी भिलाई पहुंच गया। पति बार-बार फूट-फूटकर रो रहे हैं।
वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जा रही है। साक्षी के शव को सुपेला मर्च्युरी में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी चालक जल्द पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
